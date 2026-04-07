El gran clásico europeo entre Real Madrid y Bayern vuelve a escena en ida de cuartos de Champions en el Bernabéu

Veintiocho enfrentamientos en la Champions League contemplan a la rivalidad más histórica de la gran competición de clubes. Nadie se ha enfrentado más que el Real Madrid y el Bayern Múnich, aunque casualmente nunca en una final por el título pese a haberse medido en ocho semifinales.

El Real Madrid se agarra a la cábala de los últimos tiempos Tampoco será este año, ya que el Real Madrid y el Bayern de Múnich se verán las caras en los cuartos de final. El precedente reciente favorece a los blancos, que no solo ha ganado las cuatro últimas eliminatorias ante los bávaros, si no que además en cada una de esas cuatro ediciones el Real Madrid ha acabado levantando el título. Sin embargo, solo en la primera de ellas se sigue la sucesión de ida en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Allianz Arena. En aquella eliminatoria de 2014, el Real Madrid venció por 1-0 la ida y sentenció con un contundente 0-4 la vuelta con un doblete de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. Joselu, el artífice de la enésima gesta del Madrid en Champions: de la sequía a descorchar el bote goleador ALBERTO CALVO POLO El portugués también fue protagonista en la siguiente eliminatoria (2016/2017) entre ambos con un hat trick, dos de ellos en la prórroga, en una eliminatoria que rebosó polémica. La campaña siguiente (2017/2018) se vieron en semifinales, con el Real Madrid consiguiendo el pase a su tercera final seguida. Y en la última, hace un par de años, un doblete de Joselu 'al estilo Real Madrid' dio el pase a la final que acabaría desembocando en la 15ª Copa de Europa blanca.

El Bayern regresa a los candidatos a la gloria Tras un lento y paulatino cambio de ciclo tras su arrollador año 2020, en el que logró su última 'Orejona', el Bayern vuelve a meter miedo. Con un parcial de 10-2 ante la Atalanta en octavos, el conjunto alemán busca ahora tomarse la revancha ante un equipo para el que fue durante muchos años años su 'bestia negra'. Los bávaros se escudan en un trío fantástico en ataque que no para de producir goles. Harry Kane, que llega tocado a este envite, suma 41 goles entre Bundesliga y Champions, con un rendimiento que si acaba con triunfos colectivos y un buen Mundial puede hacerle entrar en conversaciones por el Balón de Oro. A sus costados, Luis Díaz, que ha cogido oxígeno tras su marcha del Liverpool y Michael Olise, que tras grandes campañas en el Crystal Palace se está destapando este curso como uno de los mejores extremos del mundo. La principal duda del Bayern se encuentra en la portería, que se debate entre la leyenda Manuel Neuer, ya con 40 años y sin el dominio de antes y Jonas Urbig, quien está llamado a ser su sustituto.

El Real Madrid, la duda entre el trabajo o las estrellas Álvaro Arbeloa se encuentra ante una gran disyuntiva en la eliminatoria ante el Bayern. Tras contar con Mbappé durante solo 15 minutos (por lesión) de 180 contra el Manchester City, parece que su regreso al campo y la de Bellingham han quitado esa lucha que habían sumado perfiles como Thiago Pitarch o Brahim en punta. Los blancos echarán de menos la baja de Thibaut Courtois, un habitual en repetir milagros cuando el Real Madrid se acerca a esta fase de la Champions League. En su lugar estará Lunin, quien ya fue titular en la eliminatoria ante los germanos en 2024, en la que el Real Madrid acabó llevándose el triunfo. El Mallorca vence al Real Madrid con un gol de Muriqi en el descuento y deja la Liga en bandeja al Barcelona Javier Angulo El Real Madrid llega a este duelo tras ver hace pocas horas como se desvanecían sus esperanzas de lograr esta liga, al caer en Mallorca y el Barça salir con victoria del Metropolitano. La única buena noticia en la derrota liguera fue el regreso con gol de Militao, que puede dar un punto más al equipo en este final de temporada si está a su 100%. El Bayern es actualmente el equipo que más goles ha metido este curso y, pese a arrancar la eliminatoria como visitante, no parece que vaya a salir a especular en el Bernabéu. Toca ver si el Real Madrid busca mirar de tú a tú a los bávaros y sacar de inicio a todas las estrellas o prefiere guardarse balas y apelar al trabajo que le hizo ganar con contundencia al segundo de la Premier League en octavos de final. El gran clásico del fútbol europeo verá en el feudo blanco su 29º enfrentamiento, actualmente con 13 victorias para el Real Madrid, 4 empates y 11 victorias del Bayern Múnich.