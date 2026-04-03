Cucurella: ''Nos hemos ganado el cartel de favoritos para el Mundial''

Marc Cucurella se ha ganado a pulso ser considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo ahora mismo. Pese a ello, el jugador del Chelsea, humilde en su entrevista ante RNE, asegura que para él ''su favorito a día de hoy es Nuno Mendes'', el lateral del PSG campeón de Champions League.

Pocos meses antes del que va a ser su primer Mundial si ningún contratiempo lo prohíbe, Cucurella ha valorado la situación actual de la selección, ''quien se ha ganado todos los carteles de favorita para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México'' que empieza en junio y podrás ver en RTVE.

“🤔¿Qué opina Marc Cucurella de que Luis de la Fuente quiera reencarnarse en él?



👉El jugador de la @SEFutbol responde en RNE Deportes



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Una España que es señal de competitividad desde que cogió sus riendas Luis de la Fuente, quien dijo que si tuviese que reencarnarse en un jugador, sería en el lateral. Unas palabras antes las que el del Chelsea solo puede expresar su ''orgullo''.

Una Nations League, una Eurocopa, y una final de Nations perdida en penaltis ante Portugal son los resultados del seleccionador para hacer creer a todos que la segunda estrella es posible. Cucurella, con los pies en la tierra, añade que ''España va con un gran equipo, con ambición y ganas de llegar hasta el final''.

Los miedos de Cucurella: tres selecciones... y el clima Aún así, como en todos los torneos, hay miedos y temores. Cucurella se refiere a Francia y Argentina como las dos grandes selecciones a batir, además de Países Bajos. Pero los equipos y jugadores no son los únicos a los que teme el lateral, también al clima. Como él mismo recuerda, ''en el Mundial de clubes se vivieron cosas un poco extrañas, y es algo que puede influenciar en que quizás haya alguna sorpresa''. Un grupo que es una mezcla perfecta entre jóvenes y otros con más experiencia, como afirma el lateral catalán. Pese a que ''con tanta gente joven, no hay mucha seriedad'', el del Chelsea valora la presencia de Rodri, del que destaca ''ser una persona que cuando habla se le escucha y que transmite mucha seguridad a los más jóvenes''. Pese al buen bloque que ha hecho De la Fuente, las dudas de Fabián y Merino abren algo la convocatoria. Cucurella, que conoce muy bien a su entrenador, asegura que ''siempre le gusta dar alguna sorpresa de última hora'', pero que en la Euro su lista ya creó dudas y al final demostró que todo lo eligió con una razón.''

Cucurella, puro trabajo hasta llegar a la élite mundial Tras salir de la cantera del Barcelona, Cucurella pasó por Eibar, Getafe y Brighton antes de regresar a un club con aspiraciones de Champions League. Pese a costar 70 millones, el lateral cayó de pie en Londres, como en el resto de sitios a los que ha ido. Para ello el catalán insiste en ''el trabajo diario'', dejando claro que ''dar todo de él en todos los entrenos y ejercicios posiblemente haga que los entrenadores vaya confiando en él''.