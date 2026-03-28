Perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 7 de la Volta a Catalunya 2026 con salida y llegada en Barcelona

Este domingo se disputa la séptima y última etapa de la Volta a Catalunya 2026 con salida y llegada en Barcelona, de 95,1 kilómetros. Un año más, los ciclistas darán 7 vueltas al clásico circuito de 7,9 kilómetros con la subida a Montjuïc con el que viene acabando la ronda catalana desde el año 2013. Síguela en directo en RTVE Play desde las 12.15 horas, con conexión en el canal Teledeporte desde las 12.55 horas.

A diferencia de lo que ocurrió la temporada pasada, en la que Primoz Roglic arrebató el liderato de la carrera a Juan Ayuso, este año la carrera está dominada claramente por el danés Jonas Vingegaard, que ha vencido en las dos últimas etapas, con final en alto. Aún así, el triunfo en el circuito de Montjuïc es año tras año una de las jornadas más disputadas de la Volta con victorias en los últimos años de Roglic, Pogaçar, Evenepoel.

Etapa 7 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido La séptima etapa de la Volta a Catalunya 2026 vuelve a ofrecer un recorrido ondulado, con hasta siete subidas puntuables de montaña al Castell de Montjuïc, de segunda categoría, una más que en ediciones pasadas. Se prevé que ciclistas como Valentin Paret-Peintre o Remco Evenepoel luchen por colarse en los puestos del podio que actualmente ocupan Lenny Martinez y Florian Lipowitz. La etapa tiene un recorrido de 95 kilómetros con salida y llegada en Barcelona. El pelotón pasará por Viladecans y Castelldefels antes de encarar el regreso a Barcelona. Ya en la capital catalana, las rampas de Montjuïc volverán a marcar la diferencia y pueden acabar siendo el escenario definitivo de los últimos movimientos en la lucha por la clasificación general, en un ambiente festivo único.