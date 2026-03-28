Jorge Martín se exhibe y lidera MotoGP tras la carrera sprint en Austin, que se atraviesa en 2026 a Marc Márquez

Pasado su calvario de lesiones, Jorge Martín está de vuelta. No solo al nivel competitivo que ya demostró en los dos anteriores GPs de esta temporada, sino al liderato del Mundial tras una carrera en la que es importante el qué y también el cómo. El campeón de 2024 cerró un carrerón con un adelantamiento al límite a Pecco Bagnaia en la última vuelta para hacerse con la victoria

El Circuito de las Américas de Austin ha sido casi siempre, desde la llegada de ambos a la vez al Mundial de MotoGP en 2013, el rancho de Marc Márquez, el trazado donde ha conseguido con mayor regularidad sus mejores resultados. Este año, sin embargo casi nunca están yendo aquí las cosas como le gustaría: tuvo una fuerte caída el viernes en la FP1, solo ha podido ser sexto en una accidentada sesión de clasificación y en la carrera sprint se ha ido al luego sin completar si quiera una vuelta.

Marc en problemas Y eso que todo comenzó para el de Cervera con una buena salida, como también lo fue la de su compañero de equipo, Francesco Bagnaia. Pecco pasó a liderar la carrera e inició una escapada que duró nueve de las diez vueltas de esta sprint. Mientras, Marc llegó a ponerse tercero pero, en un duelo ya visto en Tailandia y Brasil, pronto Fabio Di Giannantonio, que venía desde la pole, le superó. Fue al intentar devolverle esa pasada, aún en la primera vuelta, cuando el mayor de los Márquez se pasó de optimista en la curva 12, se fue largo y acabó llevándose consigo al suelo al italiano, para enfado en el box del VR46, el equipo de Rossi y DiGia.

Una remontada con un poco de todo A la que la carrera se asentó, las Aprilia parecieron la moto más rápida en pista. Pronto Martín pasó a Joan Mir (quien con su Honda cuajó una gran qualy y buena carrera hasta caerse casi al final) y Martín se colocó segundo persiguiendo a Bagnaia. A su vez Bezzecchi llegaba desde atrás hasta ponerse por delante del madrileño mediada la carrera, pero poco después se coló y fue al suelo. Jorge empezó a recortar la ventaja de Bagnaia a mordiscos en cada parcial hasta sobrepasarle, casi tocándose, en el último paso por la curva 12, la misma en la que se había caído Márquez. Empeñado en dar espectáculo hoy incluso después de proclamarse ganador, aún sacó tiempo para caerse celebrando su victoria con un caballito, aunque todo acabó casi como una broma sin mayores consecuencias. Tras él y Pecco entró en meta Pedro Acosta, pero bajo investigación por sus niveles de presión en los neumáticos, lo que puede hacer que le caiga una sanción de ocho segundos. Otro tipo de sanción recibieron el hasta hoy líder, Bezzecchi, y Luca Marini. Se verán obligados a perder dos posiciones en la parrilla del domingo por ir demasiado lento y ocupando la trazada buena por la que tuvo que frenar su intento de time attack Marc Márquez durante la Q2.