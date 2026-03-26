Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton

La mejor jugadora de bádminton en la historia del deporte español anuncia su retirada. Carolina Marín ha anunciado a través de sus redes sociales que no volverá a competir.

"Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", ha explicado.

Según indica el comunicado, tras una profunda reflexión ha dado prioridad al bienestar de su rodilla y ha decidido que es el momento de la retirada y no poner en peligro la calidad de su vida futura: "No quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello".

Este anuncio implica que la onubense no competirá como se anhelaba en el palacio que lleva su nombre de Huelva durante la celebración del Campeonato de Europa de Huelva 2026, que se celebra del 6 al 12 de abril.

A pesar de su ausencia en la pista, Carolina sí acudirá a Huelva durante la semana de la competición y llevará a cabo distintas acciones y eventos con el objetivo de devolverle a su ciudad el apoyo y el cariño recibido durante toda su carrera: "Quería que el camino acabase en Huelva y así será".

Un legado inigualable Carolina Marín cierra una etapa que transformó el deporte en España. Su última competición oficial fueron los Juegos Olímpicos de París 2024, donde, a pesar de la adversidad en forma de lesión, volvió a demostrar su carácter tras reponerse entonces de sus dos lesiones previas de ligamento cruzado (2019 y 2021).