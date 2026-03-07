Carolina Marín, inscrita para el Europeo de Huelva 2026

Carolina Marín se encuentra entre los inscritos para el Campeonato de Europa de Bádminton 2026, que se celebrará en Huelva del 6 al 12 de abril con más de 200 deportistas de más de una veintena de países.

La Federación Española de Bádminton ha informado de que la deportista onubense ha recibido una invitación para formar parte del cuadro de individual femenino si logra recuperarse a tiempo para competir en su ciudad natal y en el palacio de deportes que lleva su nombre.

La onubense continúa recuperándose de su última operación Carolina Marín se sometió en febrero a una nueva intervención en la rodilla derecha, que exige un plazo de recuperación de una seis semanas, por lo que su participación está en riesgo. La andaluza ha señalado en más de una ocasión que su deseo era poner un broche final a su carrera en este Europeo en Huelva. En su palmarés cuenta con siete títulos en esta competición, además de un oro olímpico en Río 2016 y tres Campeonatos del Mundo. La organización del Europeo incluye a Marín dentro de la nómina de participantes que se encuentran en el listado oficial, que reúne a las principales figuras del bádminton europeo. No obstante, aún falta por celebrarse el sorteo oficial de los cuadros masculino, femenino, de dobles de cada sexo y el mixto.