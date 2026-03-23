Etapa 1 de la Volta a Catalunya 2026, en directo hoy: Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols

Sigue la etapa 1 de la Volta a Catalunya en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play. La ronda catalana comienza, como viene siendo tradición, con una jornada con principio y final en Sant Feliu de Guíxols, de 172 km. Te la contamos a partir de las 15:15 horas.

Tras la caída que le impidió participar el año pasado, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) llega como el máximo favorito tras su exhibición en la París-Niza. Junto a él, destacan figuras como Sepp Kuss, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Joao Almeida (UAE Team). La lista de aspirantes se completa con nombres de la talla de Tom Pidcock, Egan Bernal, Richard Carapaz y los españoles Enric Mas y Mikel Landa.

Etapa 1 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido Acumula un desnivel de 2.129 metros que dificultará la victoria de etapa a los sprinters puros; es más bien apta para clasicómanos o corredores que tengan punta de velocidad y que aguanten bien las subidas duras en mitad del recorrido. Como otros años, no puede faltar la ascensión al Alt de la Romanyà, de tercera categoría, como aperitivo de la siguiente subida al Alt de Sant Hilari (km 75), que está a 756 metros de altitud, pero catalogado de primera categoría. Tras el descenso y el paso por localidades como Arbúcies y Llagostera, la carrera busca la sinuosa carretera de la costa. El viento y las curvas cerradas pueden generar tensión y cortes en el pelotón antes de entrar en la zona decisiva. El final también tiene sus dificultades, ya que la carrera se estrecha en el último km y la llegada se afronta picando hacia arriba, lo que complica aún más el sprint masivo.