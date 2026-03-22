Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026, en directo hoy: penúltima sesión en Torún

Este domingo por la mañana se disputa la penúltima sesión del Campeonato del Mundo de atletismo 'short track' con la celebración dos finales: el salto de longitud en categoría femenina, y el lanzamiento de peso en categoría masculina, además de las tres primeras pruebas del pentatlón.

Será un aperitivo de nivel antes del plato fuerte del día en la sesión que se celebrará a partir de las 17:40 horas de la tarde en una sesión con hasta nueve finales y la resolución del pentatlón.

La jornada arranca con los 60 metros vallas del pentatlón, la prueba combinada femenina, a la que seguirá la final del salto de longitud femenino con la participación de Irati Mitxelena.

A continuación llega la ronda eliminatoria de los relevos 4x400 metros en categoría masculina, seguida de la final del lanzamiento de peso masculino.

Y luego, a mediodía, un momento importante para la delegación española con la presencia del relevo femenino 4x400 metros, donde las cuatro elegidas entre Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto y Paula Sevilla buscarán el pase a la final que se disputa este mismo domingo en la sesión vespertina.

La jornada matutina se completa con la primera ronda eliminatoria de los 60 metros vallas en categoría femenina y el concurso del lanzamiento del peso del pentatlón.

Será la tercera de las cinco pruebas de las que se compone la combinada femenina, cuya resolución se determinará en la sesión vespertina de este mismo domingo tras la celebración del concurso de salto de longitud, y la carrera de 800 metros que decidirá la clasificación final.

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