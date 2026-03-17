Diego Simeone: "Ojalá Musso pueda seguir con este nivel porque le necesitamos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha elogiado el papel del portero Juan Musso, del que ha dicho que el equipo le "necesita". Así lo ha expresado en la rueda de prensa previa al partido contra el Tottenham en Londres, de vuelta de octavos de la Champions League.

El Atlético defiende una ventaja de tres goles de la ida en el Metropolitano (5-2) y lo hará sin Jan Oblak en la portería, por lo que el meta argentino Juan Musso cobra protagonismo: "Ojalá pueda seguir con este nivel porque le necesitamos".

"Siempre tuvimos buenas referencias en la portería. Hoy Juan está rindiendo como se le ve y estamos contentos con su trabajo", ha añadido el 'Cholo'.

En cuanto al partido, el técnico rojiblanco ha vaticinado: "Intentamos seguir jugando el partido que jugamos en el Metropolitano, con diferentes situaciones que aparecerán durante el partido". "Esperamos llevar el partido donde creemos que podemos hacerles daño", ha añadido.

El entrenador colchonero ha insistido en la necesidad de marcar: "Hay una diferencia de tres goles, lo mejor sería poder marcar para llevarles a una situación más incómoda".

En ese sentido, ha restado importancia a la estadística de la capacidad goleadora del Atlético en lo que va de Champions: "No me detendría en la cantidad de goles para ser ofensivo, tratamos de ser lo más completo posibles".

Tampoco ha faltado la referencia a su compatriota Julián Álvarez, que este miércoles podría disputar su partido 100 con la elástica colchonera, y le ha deseado seguir muchos años con la misma: "Ya he hablado bastante de Julián. Confío en el futbolista que tenemos, confío en que siga muchos años".

Previamente atendió a los medios el centrocampista Johny Cardoso, quien advirtió de la peligrosidad del rival en su casa: "Sabemos que no ha perdido en Champions, es un equipo muy peligroso". "Hemos aprendido de los errores contra el Barça", añadió, haciendo referencia a la ventaja de la ida.