Azahara Muñoz, jugadora profesional de golf y madre: "No me imagino la vida sin Lucas"

Azahara Muñoz lleva 18 temporadas jugando al golf como profesional, y atesora en su palmarés, seis títulos, uno en la LPGA y cinco en el circuito europeo, entre ellos dos Open de España. Con 34 años, en 2022, hizo un parón en su carrera para cumplir uno de sus sueños, el de ser madre. Ahora Lucas ya tiene cuatro años y la acompaña por todo el mundo a los torneos en los que participa, todo un ejemplo de que su trabajo, el golf profesional y la maternidad son compatibles.

"Como madre soy bastante tranquila, me gusta pasármelo muy bien con Lucas, dedicarle tiempo a veces, y ojalá tuviera un poco más paciencia, pero creo que eso es algo que diría cualquier madre, la verdad es que estoy disfrutando mucho", afirma la deportistas

Aunque con solo cuatro años, su hijo sabe que mamá juega al golf, y como señala la andaluza, "sí entiende mi trabajo" porque siempre me pregunta que si voy a ir a jugar al golf, le encanta, así que siempre a veces lo llevamos por las tardes y solo pega al drive".

Como cualquier madre que tiene que compaginar su carrera con la maternidad, Azahara no tiene tiempo para muchos hobbies, ya que jugar al golf y estar con Lucas le absorve su día a día, sacando algún rato paa ir a algún "chiquipark, a la playa, o para jugar con él al pilla pilla y al escondite".