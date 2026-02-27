El Barcelona se mide al Villarreal en una dura prueba por mantener el liderato antes de su cita copera
- Los azulgrana reciben al 'submarino amarillo' con la intención de no dejar posiblidades al Madrid
- Barcelona - Villarreal, narración en vivo, sábado a las 16:15h. en RTVE.es
El FC Barcelona recibe este sábado al Villarreal, el tercer clasificado de la Liga, con la intención de sumar los tres puntos y no dejar abierta la posibilidad de que el lunes el Real Madrid pueda cerrar la jornada 26 como el nuevo líder de la Primera División española. Aunque la prueba no será fácil, ya que el 'submarino amarillo' tampoco puede fallar para no dar posibilidades al Atlético de empatarle a puntos en la pugna por el bronce de la Liga.
Y es que, al Barça se le espera una semana complicada, llena de retos. Este del Villarreal es el primero de siete días en los que tiene tres choques trascendentales. Los tres puntos ante los 'amarillo' son necesarios, ya que juegan antes que el eterno rival y tropezar supondría dejarles de nuevo, en bandeja, el liderato.
Además, perder en casa antes del trascendental choque de la Copa del Rey del próximo martes, donde tiene la ardua tarea de remontar el 4-0 encajado en la ida de semis en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Caer ante el 'submarino amarillo' podría hacer que los aires se calentasen por el Camp Nou de cara a este decisivo choque copero.
En apenas tres días podrían perder el liderato de la Liga y quedar apeados de la defensa del título de Copa, o por el contrario, hacer pleno y mantener la cabeza de la competición y lograr la hazaña de levantar la goleada recibida ante los rojiblancos.
Dos choques en los que podría salir en camilla o por la puerta grande, todo depende de lo que sean capaces los hombres de Flick. Por si fuese poco, el fin de semana que viene tienen otro toro bravo que lidiar en Liga, con su visita a La Catedral.
El Barça, sin Frenkie de Jong
Y a Hansi Flick le ha surgido un nuevo problema. No podrá contar con Frenkie de Jong, que estará entre cinco y seis semanas de baja debido a una lesión muscular en el bíceps distal de la pierna derecha, que sufrió el pasado jueves durante el entrenamiento.
"El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas", anunció el club blaugrana en un comunicado.
De Jong no podrá jugar ya este fin de semana el importante partido contra el Villarreal, este sábado en el Camp Nou, y podría pederse unos ocho partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.
La estadística de Marcelino contra le Barça no es buena
Por su parte, el Villarreal está ante el reto de sacar una victoria que sería importantísima en su lucha particular con el Atlético por la tercera plaza de la clasificación. Aunque las estadísticas no están de lado de su entrenador, Marcelino García Toral.
Los dos únicos triunfos que ha conseguido en LaLiga el técnico del Villarreal han sido con el equipo castellonense y a domicilio, circunstancias que volverán a darse en el duelo entre ambos equipos de este sábado.
El entrenador asturiano acumula 23 partidos contra el Barcelona en la Liga y solo dos victorias, las que se han producido en las dos últimas visitas del Villarreal al equipo catalán, por 3-5 en la temporada 2023-2024 y por 2-3 el curso pasado.
El balance del preparador asturiano en estos otros 21 choques ha sido de 14 derrotas y siete empates, con 16 goles a favor y 52 en contra.
Marcelino se encomienda a la Copa
Conocerdor de estas malas estadísticas contra el Barça, Marcelino admitió que le gustaría que el Barcelona, esté más pendiente del partido de vuelta de la Copa del Rey de la semana que viene ante el Atlético de Madrid que del encuentro que disputarán, pero dijo que no cree que vaya a ser así.
"Ellos están acostumbrados a jugar cada tres días y con máxima exigencia. Juegan para ganar cada partido y la Copa para llegar a la final. Ojala se distraigan muchísimo, que piensen en la Copa donde tienen que levantar un resultado adverso (4-0) y piensen que en la liga tienen otras oportunidades, pero creo que no va a ser así. Aunque la idea la compro absolutamente", señaló.
"Son 90 minutos y puede que ellos estén mirando un poco de reojo la eliminatoria de Copa", admitió el entrenador en una rueda de prensa.
Marcelino remarcó que su equipo debe ser ambicioso. "Tenemos muchísimo que ganar y muy poco que perder y, desde esa perspectiva, lo tenemos que afrontar", señaló el asturiano, que recordó que pese a la dificultad no puede ir "derrotados, ni mucho menos" y que subrayó que es un partido "bonito de jugar" en un estadio "nuevo pero no acabado", en referencia al Camp Nou.