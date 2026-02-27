El Barcelona se mide al Villarreal en una dura prueba por mantener el liderato antes de su cita copera

El FC Barcelona recibe este sábado al Villarreal, el tercer clasificado de la Liga, con la intención de sumar los tres puntos y no dejar abierta la posibilidad de que el lunes el Real Madrid pueda cerrar la jornada 26 como el nuevo líder de la Primera División española. Aunque la prueba no será fácil, ya que el 'submarino amarillo' tampoco puede fallar para no dar posibilidades al Atlético de empatarle a puntos en la pugna por el bronce de la Liga.

Y es que, al Barça se le espera una semana complicada, llena de retos. Este del Villarreal es el primero de siete días en los que tiene tres choques trascendentales. Los tres puntos ante los 'amarillo' son necesarios, ya que juegan antes que el eterno rival y tropezar supondría dejarles de nuevo, en bandeja, el liderato.

Además, perder en casa antes del trascendental choque de la Copa del Rey del próximo martes, donde tiene la ardua tarea de remontar el 4-0 encajado en la ida de semis en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Caer ante el 'submarino amarillo' podría hacer que los aires se calentasen por el Camp Nou de cara a este decisivo choque copero.

En apenas tres días podrían perder el liderato de la Liga y quedar apeados de la defensa del título de Copa, o por el contrario, hacer pleno y mantener la cabeza de la competición y lograr la hazaña de levantar la goleada recibida ante los rojiblancos.

Dos choques en los que podría salir en camilla o por la puerta grande, todo depende de lo que sean capaces los hombres de Flick. Por si fuese poco, el fin de semana que viene tienen otro toro bravo que lidiar en Liga, con su visita a La Catedral.

El Barça, sin Frenkie de Jong Y a Hansi Flick le ha surgido un nuevo problema. No podrá contar con Frenkie de Jong, que estará entre cinco y seis semanas de baja debido a una lesión muscular en el bíceps distal de la pierna derecha, que sufrió el pasado jueves durante el entrenamiento. "El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas", anunció el club blaugrana en un comunicado. De Jong no podrá jugar ya este fin de semana el importante partido contra el Villarreal, este sábado en el Camp Nou, y podría pederse unos ocho partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

La estadística de Marcelino contra le Barça no es buena Por su parte, el Villarreal está ante el reto de sacar una victoria que sería importantísima en su lucha particular con el Atlético por la tercera plaza de la clasificación. Aunque las estadísticas no están de lado de su entrenador, Marcelino García Toral. Los dos únicos triunfos que ha conseguido en LaLiga el técnico del Villarreal han sido con el equipo castellonense y a domicilio, circunstancias que volverán a darse en el duelo entre ambos equipos de este sábado. El entrenador asturiano acumula 23 partidos contra el Barcelona en la Liga y solo dos victorias, las que se han producido en las dos últimas visitas del Villarreal al equipo catalán, por 3-5 en la temporada 2023-2024 y por 2-3 el curso pasado. El balance del preparador asturiano en estos otros 21 choques ha sido de 14 derrotas y siete empates, con 16 goles a favor y 52 en contra.