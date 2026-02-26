Marc Márquez: "Si llevas la Ducati roja el objetivo es luchar por el campeonato"

El piloto español y vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), ha asegurado este jueves que afronta con optimismo el Gran Premio de Tailandia, cita inaugural del Campeonato del Mundo 2026, y ha recalcado que, pese a las dificultades físicas arrastradas en pretemporada, el objetivo es claro y no es otro que intentar revalidar el título.

"Si llevas la Ducati roja el objetivo es luchar por el campeonato", afirmó en la rueda de prensa oficial previa al inicio del curso. "A nivel técnico hemos mejorado y sobre todo el último día aquí en Tailandia comenzamos a dar buenos pasos en la dirección que quería, empezándome a sentir cada vez mejor", señaló.

Aunque reconoció también que su proceso de recuperación, tras perderse por lesión el final de la pasada campaña, ha condicionado el invierno y su pretemporada. "Ha hecho que esta pretemporada haya sido un poquito más difícil para ser precisos en los comentarios y pilotar siempre de la misma manera", admitió.

En este sentido, apuntó que los entrenamientos resultan más exigentes físicamente que un fin de semana de carreras. "Los test siempre son más duros a nivel de condición física que un Gran Premio. Es 'stop and go', tienes que estar conectado durante seis horas seguidas y es muy exigente", manifestó, al tiempo que confió en "comenzar bien" en Tailandia y ver dónde está respecto a sus rivales, entre los que citó a los más rápidos en Sepang y en el propio trazado tailandés.

Defender el título, "cada año, más difícil" Sobre la defensa del título, Márquez asumió que cada temporada eleva el listón. "Cada año se pone más difícil y más duro, es imposible ser el piloto más rápido en todas las sesiones y en todas las tareas", reflexionó. Por ello, marcó como prioridad "encontrar una buena regularidad durante todo el calendario en los distintos circuitos" y crecer especialmente en las primeras citas. El nueve veces campeón mundial, siete en MotoGP, recordó que el pasado curso fue una prueba personal. "El año pasado era una demostración a mí mismo de que era rápido de nuevo y suficientemente rápido como para poder luchar por el título. Y fue así, porque lo he logrado", subrayó. Sin embargo, la lesión sufrida en Indonesia volvió a afectar a su hombro derecho. "Al principio parecía fácil, pero no ha sido sencilla, ha necesitado tiempo y el hecho de que vuelva a ser el hombro derecho hace que requiera aún más tiempo", explicó, sin saber todavía "cuál será el cien por cien" de su brazo.