Arranca la temporada 2026 de MotoGP: Marc Márquez, a por su décimo título mundial en otra pelea fratricida
- Su hermano Álex sigue erigiéndose como su máximo competidor, por delante de su compañero 'Pecco' Bagnaia
- Marco Bezzechi, el más rápido en los test de pretemporada, devuelve a Aprillia las esperanzas frente a Ducati
Arranca el Mundial de MotoGP 2026. "Arrancar" se suele emplear erróneamente como sinónimo de "empezar", pero en el contexto de competiciones de motor sí que se puede usar la analogía. Se encienden los motores, se apaga el semáforo y las motos arrancan.
El Mundial de Motociclismo FIM, con la categoría MotoGP como gran atractivo, da comienzo este fin de semana en el circuito de Buriram con la disputa del Gran Premio de Tailandia.
El español Marc Márquez, a lomos de la Ducati oficial, es el defensor del título y el máximo favorito, un año más, en busca de su décimo Mundial y el octavo en la categoría reina. Desharía el empate global con Valentino Rossi e igualaría en la máxima cilindrada con Giacomo Agostini, este cuando se competía en 500cc.
Se quedaría a tres de los conseguidos por Ángel Nieto -ninguno en 500cc- y a cinco del propio Agostini, sumando los de todas categorías. Ya es, de hecho, el piloto en activo con más títulos, lo que ampliaría palmarés ya de por sí casi inalcanzable por sus compañeros de parrilla.
Por lo visto en pretemporada, su propio hermano Álex, este con la Ducati satélite del equipo Gresini, será su principal rival por el título. El menor de los hermanos sorprendió a todos los equipos oficiales la pasada temporada, incluyendo al compañero de Marc en la escudería oficial: Francesco 'Pecco' Bagnaia.
¿Bagnaia a Aprillia? El posible 'efecto dominó'
El bicampeón mundial se ha visto relegado tras el ascenso de Marc al equipo oficial y es el principal protagonista de la rumorología del mercado. Si se confirma esta semana la marcha de Bagnaia a Aprillia, eso desataría un 'efecto dominó' de consecuencias imprevistas.
Aprillia, que en los tests ha sido la moto más rápida pilotada por Marco Bezzecchi se prepara para tener un dúo competitivo con 'Pecco'. ¿Y Jorge Martín? El español, campeón en 2024, ha tenido que volver a operarse tras pasar un calvario de lesiones la temporada pasada. 'Martinator' cumplirá con la escudería de Noale, pero su destino puede ser Yamaha.
Y no una Yamaha cualquiera, sino la oficial. En la marca del diapasón han recibido este año al turco Toprak Razgatlioglu, campeón de WorldSBK. El español Martín ocuparía el sitio que dejaría libre Fabio Quartararo, quien a su vez se marcharía al oficial de Honda HRC, donde tanto el español Joan Mir como el italiano Luca Marini cumplen contrato.
Paramos ahí el dominó para volver a la Ducati oficial, donde el hueco que dejaría Bagnaia lo podría ocupar el español Pedro Acosta, actualmente en KTM oficial. El murciano necesita un cambio de aires después de dos temporadas infructuosas. En KTM han visto incluso cómo el satélite Tech 3, con Enea Bastianini y Maverick Viñales, les ha superado en tiempos en la pretemporada.
Novedades técnicas y en el calendario: vuelve Brasil
Como hemos mencionado, en dichos test el más rápido ha sido Bezzecchi, que en condiciones de seco ha marcado la mejor vuelta, tanto en Sepang como en el más reciente de Buriram. Las Ducati no se han quedado atrás, siendo el mejor Álex Márquez. Su hermano Marc ha afirmado a la web de MotoGP haber salido contento, pero se muestra cauto.
Este año será el último con motores de 1.000cc antes del paso a 850cc. Ducati ha introducido un nuevo chasis para mitigar las vibraciones causadas por los neumáticos traseros. A la vista de los resultados, Aprillia está más que satisfecha con su nuevo paquete aerodinámico que mejora la estabilidad en las frenadas. También están contentos en Honda con el nuevo chasis, más aerodinámico con un depósito de combustible más ergonómico. La preocupación es el motor V4 de Yamaha, que sigue mostrando déficit de velocidad punta.
En cuanto al calendario, seguirá fuera Argentina por problemas logísticos, pero se introduce como novedad el GP de Brasil, justo el segundo de la temporada tras Tailandia, en el circuito de Goiania - Ayrton Senna, donde todavía los números de referencia los marcan Gardner, Rainey, Schwantz y compañía. Como viene siendo habitual, España tendrá cuatro GP manteniendo el orden y las fechas con Jerez, Montmeló, Alcañiz y el de Cheste en Valencia para cerrar la temporada.
Como hemos dicho, arranca un año más la emoción sobre dos ruedas de MotoGP.