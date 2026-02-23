Arranca la temporada 2026 de MotoGP: Marc Márquez, a por su décimo título mundial en otra pelea fratricida

Arranca el Mundial de MotoGP 2026. "Arrancar" se suele emplear erróneamente como sinónimo de "empezar", pero en el contexto de competiciones de motor sí que se puede usar la analogía. Se encienden los motores, se apaga el semáforo y las motos arrancan.

El Mundial de Motociclismo FIM, con la categoría MotoGP como gran atractivo, da comienzo este fin de semana en el circuito de Buriram con la disputa del Gran Premio de Tailandia.

El español Marc Márquez, a lomos de la Ducati oficial, es el defensor del título y el máximo favorito, un año más, en busca de su décimo Mundial y el octavo en la categoría reina. Desharía el empate global con Valentino Rossi e igualaría en la máxima cilindrada con Giacomo Agostini, este cuando se competía en 500cc.

Se quedaría a tres de los conseguidos por Ángel Nieto -ninguno en 500cc- y a cinco del propio Agostini, sumando los de todas categorías. Ya es, de hecho, el piloto en activo con más títulos, lo que ampliaría palmarés ya de por sí casi inalcanzable por sus compañeros de parrilla.

Por lo visto en pretemporada, su propio hermano Álex, este con la Ducati satélite del equipo Gresini, será su principal rival por el título. El menor de los hermanos sorprendió a todos los equipos oficiales la pasada temporada, incluyendo al compañero de Marc en la escudería oficial: Francesco 'Pecco' Bagnaia.

¿Bagnaia a Aprillia? El posible 'efecto dominó' El bicampeón mundial se ha visto relegado tras el ascenso de Marc al equipo oficial y es el principal protagonista de la rumorología del mercado. Si se confirma esta semana la marcha de Bagnaia a Aprillia, eso desataría un 'efecto dominó' de consecuencias imprevistas. Aprillia, que en los tests ha sido la moto más rápida pilotada por Marco Bezzecchi se prepara para tener un dúo competitivo con 'Pecco'. ¿Y Jorge Martín? El español, campeón en 2024, ha tenido que volver a operarse tras pasar un calvario de lesiones la temporada pasada. 'Martinator' cumplirá con la escudería de Noale, pero su destino puede ser Yamaha. Y no una Yamaha cualquiera, sino la oficial. En la marca del diapasón han recibido este año al turco Toprak Razgatlioglu, campeón de WorldSBK. El español Martín ocuparía el sitio que dejaría libre Fabio Quartararo, quien a su vez se marcharía al oficial de Honda HRC, donde tanto el español Joan Mir como el italiano Luca Marini cumplen contrato. Paramos ahí el dominó para volver a la Ducati oficial, donde el hueco que dejaría Bagnaia lo podría ocupar el español Pedro Acosta, actualmente en KTM oficial. El murciano necesita un cambio de aires después de dos temporadas infructuosas. En KTM han visto incluso cómo el satélite Tech 3, con Enea Bastianini y Maverick Viñales, les ha superado en tiempos en la pretemporada.