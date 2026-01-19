Márquez, en la presentación de su nueva moto: "El objetivo es rendir al máximo para celebrar el centenario de Ducati"

El piloto español Marc Márquez y vigente campeón del mundo aseguró que el Ducati Lenovo Team afronta la temporada 2026 de MotoGP con la ambición de volver a rendir al máximo en pista para conmemorar el centenario de la marca italiana, que celebrará sus 100 años con una rompedora Desmosedici GP vestida con el nuevo 'rojo centenario' y dos bandas blancas que recuperan elementos históricos de la firma de Borgo Panigale.

"Una moto rápida siempre es una moto bonita y el objetivo es rendir al máximo para celebrar el centenario de Ducati", afirmó el vigente campeón del mundo durante la presentación oficial del Ducati Lenovo Team, en Madonna di Campiglio (Italia), en la que el catalán valoró de forma muy positiva el nuevo diseño y el simbolismo de una temporada marcada por el aniversario.

Márquez, que inicia su segunda campaña en el equipo oficial, se mostró confiado tras el invierno, en el que se ha recuperado de la lesión que le impidió terminar el pasado campeonato, y aseguró llegar en mejores condiciones que hace un año. "Estoy cada vez mejor. He trabajado muy duro durante todo el invierno para llegar en condiciones y todo va por buen camino", explicó el piloto de Cervera, que señaló el inicio del curso como su primer gran objetivo.

"Este año me siento mucho más relajado. Ya conozco a la gente, ya conozco la moto y ya conozco el equipo, así que tengo muchas ganas de empezar la temporada y hacerlo en la misma línea en la que terminamos", añadió Márquez, que compartirá box con Francesco 'Pecco' Bagnaia en una de las alineaciones más laureadas de la parrilla, con nueve títulos de MotoGP entre ambos.