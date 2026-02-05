Alex Márquez cierra los tests oficiales de MotoGP en Sepang como el más rápido, con su hermano Marc tercero

La temporada 2026 de MotoGP calienta motores. Este jueves han concluido los entrenamientos oficiales del circuito de Sepang (Malasia) y los pilotos han aprovechado para poner a punto sus máquinas.

El subcampeón del mundo Álex Márquez, ha sido el más rápido de esta tercera y última jornada con un tiempo de 1:56.402 en su vuelta más rápida. La penúltima tanda fue la que registró los cronos más bajos, por lo que el menor de los Márquez cerró los entrenamientos como el mejor.

Su hermano Marc, vigente campeón del mundo, fue tercero con un tiempo de 1:56.789, más rápido que el que marcó en la primera sesión el martes, por encima de 1:57 minutos. Entre ambos se colocó Fabio di GIannantonio, del equipo de Valentino Rossi; los tres con Ducati.

Las dos motos oficiales de la marca italiana se situaron por detrás de las satélite, con Francesco 'Pecco' Bagnaia en cuarto lugar (1:56.929), siendo también su mejor tiempo de las cinco sesiones. En la sexta y última sesión, que estuvo marcada por la lluvia y los simulacros de sprint, pero algunos aprovecharon para mejorar sus cronos, como el italiano Marco Bezzecchi, que fue el único en bajar de 1:57 (1:56.526); el segundo mejor de toda la semana.

Bezzecchi da esperanzas a la Aprillia oficial, toda vez que el español Jorge Martín tuvo que volver a pasar por el quirófano para volver a operarse de su escafoides izquierdo y clavícula derecha. El objetivo del madrileño, campeón del mundo en 2024, es estar disponible para Aprillia en los siguientes test en Tailandia (21 y 22 de febrero), a menos de una semana del inicio del Mundial en ese mismo circuito.

Lo cierto es que los hermanos Márquez se han ido 'picando' a lo largo de la semana, alternándose el primer día como los más rápidos de cada sesión. En esta última, Álex se ha quedado a escasas milésimas del récord absoluto que desde 2024 ostenta Bagnaia con 1:56.337.