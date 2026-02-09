La RFEF confirma la detención de un árbitro de segunda división por una presunta agresión sexual

La RFEF ha anunciado a través de un comunicado de la detención de un árbitro de la Liga Hypermotion. La propia federación reconoce que se ha enterado de la detención durante el día de hoy, cuando varios medios de comunicación han publicado la noticia.

Según informó este lunes el periódico 'La Nueva España', el colegiado, de 33 años, está siendo investigado por este suceso, producido en Gijón hace unas semanas y por el que fue detenido y puesto posteriormente en libertad con cargos tras prestar declaración.

El diario indica igualmente que este árbitro ha vuelto a dirigir un partido de la competición y que, según la denunciante, se habría hecho pasar por Policía Nacional y la habría amenazado "por su situación administrativa irregular en España". Un juzgado de instrucción de Gijón le investiga por los presuntos delitos de agresión, coacción y usurpación de funciones públicas.

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado, además, que suspenderán al colegiado con carácter inmediato hasta la resolución del proceso. La propia Federación ha confirmado que han abierto un expediente para investigar lo sucedido.