Una Croacia en su techo en la Eurocopa de fútbol sala se interpone ante el camino de España a la final

Penúltimo escalón. España se enfrenta a Croacia en semifinales de la Eurocopa de fútbol sala este miércoles en Liubliana (Eslovenia), con el título en el horizonte. La Roja es siete veces campeona continental, pero lleva una sequía de diez años sin alzar el trofeo.

La selección croata es el penúltimo escollo, pero en el horizonte se perfila un duelo ibérico con Portugal, vigente campeona, y que disputa la otra semifinal contra Francia.

La selección española se ha rehecho. Desde la sorprendente y sonrojante eliminación en octavos del pasado Mundial a manos de Venezuela, un rival a priori de inferior calidad, el combinado que dirige Jesús Velasco ha recuperado su esencia y ofrece un juego más solvente.

En el europeo ha ido de menos a más, destapándose en el tercer y último partido de la fase de grupos con nada menos que diez goles ante Bélgica. En cuartos de final contra Italia fueron algo menos, cuatro goles, pero con cinco disparos estrellados en los palos pudieron ser nueve.

La Roja asusta a sus rivales y, a la vez que de moral, se llena de argumentos sólidos para autodefinirse como candidata a la Eurocopa. El palmarés ya de por sí debería obligar a Croacia a mostrar respeto: siete Eurocopas de España por una semifinal de los croatas, fue en 2012 en su feudo Zagreb contra Rusia (2-4) ante 14.300 espectadores.

No obstante, la última vez que ambos equipos se midieron en una fase final de un torneo fue en la Eurocopa de 2014, con un empate 3-3 en el último partido de la fase de grupos. Fue su segundo mejor resultado ante España más una victoria, ya que el resto del balance son seis victorias de la Roja.