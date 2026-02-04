Una Croacia en su techo en la Eurocopa de fútbol sala se interpone ante el camino de España a la final
- La selección croata busca la primera final de su historia ante la Roja, siete veces campeona de Europa
- Croacia - España en directo, semifinal de la Eurocopa de fútbol sala, a las 17:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
Penúltimo escalón. España se enfrenta a Croacia en semifinales de la Eurocopa de fútbol sala este miércoles en Liubliana (Eslovenia), con el título en el horizonte. La Roja es siete veces campeona continental, pero lleva una sequía de diez años sin alzar el trofeo.
La selección croata es el penúltimo escollo, pero en el horizonte se perfila un duelo ibérico con Portugal, vigente campeona, y que disputa la otra semifinal contra Francia.
La selección española se ha rehecho. Desde la sorprendente y sonrojante eliminación en octavos del pasado Mundial a manos de Venezuela, un rival a priori de inferior calidad, el combinado que dirige Jesús Velasco ha recuperado su esencia y ofrece un juego más solvente.
En el europeo ha ido de menos a más, destapándose en el tercer y último partido de la fase de grupos con nada menos que diez goles ante Bélgica. En cuartos de final contra Italia fueron algo menos, cuatro goles, pero con cinco disparos estrellados en los palos pudieron ser nueve.
La Roja asusta a sus rivales y, a la vez que de moral, se llena de argumentos sólidos para autodefinirse como candidata a la Eurocopa. El palmarés ya de por sí debería obligar a Croacia a mostrar respeto: siete Eurocopas de España por una semifinal de los croatas, fue en 2012 en su feudo Zagreb contra Rusia (2-4) ante 14.300 espectadores.
No obstante, la última vez que ambos equipos se midieron en una fase final de un torneo fue en la Eurocopa de 2014, con un empate 3-3 en el último partido de la fase de grupos. Fue su segundo mejor resultado ante España más una victoria, ya que el resto del balance son seis victorias de la Roja.
Croacia alcanza su techo
Croacia lleva también un camino ascendente desde su 'infierno' particular, después de no pasar de la fase de grupos en la Eurocopa de 2022 y caer en octavos de final, al igual que España, en el Mundial de 2024. Los de Marinko Mavrovic fueron segundos en su grupo tras empatar con Francia (2-2) y con Georgia (2-2) y vencer a Letonia (1-4).
Ha accedido a su segunda semifinal de la historia después de vencer 0-3 a Azerbaiyán en cuartos de final con un doblete de David Mataja, su máximo goleador del campeonato con tres dianas, que son siete si se suma la fase de clasificación.
En la selección española los goles están más repartidos, pero en lo que va de campeonato sobresale Antonio Pérez con cuatro. Ese carácter coral se muestra en el ranking goleador de la temporada, donde Pérez lleva uno más, igualado con sus compañeros Cecilio Morales y Adrián Rivera.