España - Italia, en directo en vídeo el partido de la Eurocopa de fútbol sala

España e Italia disputan este domingo 1 de febrero de 2026 los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol sala en el Arena Stožice de Liubliana, donde el combinado español ya disputó los partidos con Eslovenia y Bielorrusia, con victorias por 4-1 y 2-0, respectivamente.

Italia es el rival al que más veces en la historia se ha enfrentado España, con un total de 38. De hecho, el 2 de abril de 1982 fue el primero de la selección española en un partido que acabó con victoria por 2-4 del equipo dirigido entonces por Teodoro Nieto.

Esos 38 duelos se han resuelto con 25 victorias españolas, cuatro empates y nueve triunfos italianos.

Se trata de una selección que tiene dos títulos de campeona de Europa, por siete que ha conquistado España: 1996 (Córdoba), 2001 (Moscú), 2005 (Ostrava), 2007 (Gondomar), 2010 (Hungría), 2012 (Croacia) y 2016 (Belgrado); además de ser dos veces finalista, en 1999 (Granada) y 2018 en Liubliana; y otras tanta tercera, en 2014 (Bélgica) y 2022 (Países Bajos).

La fase de grupos del conjunto de Jesús Velasco ha sido casi perfecta. Ha ganado los tres partidos, con 16 goles a favor y cuatro en contra. Es la selección más goleadora y la segunda menos goleada, solo por detrás de Francia.

El acierto ofensivo de la selección viene de un trabajo coral. Nueve de los doce jugadores de campo del equipo han visto puerta en esta Eurocopa. Solo Rivillos, Cortés y Ricardo continúan sin anotar en el torneo. Y los tres ha tenido ocasiones claras para hacerlo.

El contador lo lideran Raya y Mellado, con tres tantos; Antonio, Cecilio y Pablo Ramírez suman dos dianas y Novoa, Gordillo, Adolfo y Adrián Rivera han anotado un gol.

Más allá del aspecto goleador, hay un grupo de jugadores que están completando un torneo espectacular. Un colectivo que encabeza un Mellado estelar, que ha anotado en los tres partidos y ha demostrado que es el líder de esta selección.

Tras caer ante Portugal en su estreno y golear a Polonia (0-4), la selección de Italia se clasificó para cuartos de final con un empate agónico ante Hungría, donde un gol de Calderolli salvó los muebles para su equipo.