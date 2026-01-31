Elena Rybakina gana su primer Open de Australia al batir a Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo
- Se venga así de su derrota en Melbourne de hace tres años ante la bielorrusa
- La tenista kazaja suma su segundo Grand Slam tras Wimbledon 2022
Enlaces relacionados
La kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia tras imponerse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4, en una final intensa disputada en la Rod Laver Arena y resuelta en 2 horas y 18 minutos.
Rybakina supo resistir un inicio adverso en el tercer set y terminó imponiendo su solidez al servicio y su sangre fría en los puntos decisivos. Sabalenka, campeona en 2023 y 2024 en Melbourne, llegó a dominar por momentos el encuentro, pero no consiguió sostener la ventaja ante la reacción de su rival.
El partido confirmó la igualdad entre dos de las jugadoras más potentes del circuito y se decidió por pequeños detalles en los momentos clave. Además, supuso un giro respecto a la final de Melbourne de 2023, cuando la victoria cayó del lado de Sabalenka.
Se trata del segundo título de Grand Slam para la tenista kazaja después de su victoria en Wimbledon en 2022 ante la tunecina Ons Jabeur. Su triunfo refuerza su posición entre las jugadoras más consistentes del panorama actual. Para Sabalenka, pese a la derrota, la final confirma su regularidad en el primer gran torneo del calendario y su capacidad para mantenerse en la élite.
La pesadilla de Sabalenka
La kazaja de 26 años culminó dos semanas de eficiencia implacable añadiendo la Daphne Akhurst Memorial Cup a un palmarés que también incluye la corona de las Finales WTA 2025, donde también derrotó a Sabalenka. "Es difícil encontrar palabras ahora, pero quiero felicitar a Aryna por sus increíbles resultados de los últimos dos años. Espero que juguemos muchas finales juntas", declaró la kazaja, que agradeció a los aficionados y a su país el apoyo recibido.
En la primera final de Grand Slam desde 2008, con jugadoras que aún no habían perdido un set, fue la primera cabeza de serie, Sabalenka, quien quedó deslumbrada ante el inicio de Rybakina, que salía con todas sus fuerzas para romper el saque en el primer juego y tomar el control. Los potentes golpes de la quinta cabeza de serie causaron todo tipo de problemas a la bicampeona Sabalenka, quien llegó cómodamente al punto de set en el décimo juego y lo liquidó, haciendo sonar las alarmas de la número 1.
Tras llegar con 46 victorias en Grand Slam en pista dura de los últimos 48, Sabalenka, cuatro veces ganadora de Grand Slam, encontró su ritmo y comenzó el segundo set con más optimismo, pero Rybakina salvó tres puntos de break para mantener el 1-1. Un golpe de derecha errado de Rybakina le dio a Sabalenka la oportunidad de empatar a un set, y la bielorrusa la aprovechó con alegría para convertir el último set en una tanda de penaltis destinada a decidirse por la jugadora que mantuviera la calma.
Tras vencer a Rybakina en una situación similar en el partido por el título de 2023, Sabalenka desató una ráfaga de golpes ganadores para ponerse 3-0 arriba, pero la kazaja remontó la desventaja y quebró para ponerse 4-3 antes de asegurar la victoria. El golpe de gracia fue un ace tremendo, tras el cual la habitualmente contenida Rybakina avanzó, sonrió y apretó el puño antes de celebrar con su equipo.
Sabalenka, a quien la estadounidense Madison Keys le negó un "tricampeonato" en el Abierto de Australia en la final del año pasado, sufrió una nueva angustia al retirarse a su silla y cubrirse la cabeza con una toalla blanca para ocultar su angustia. "Estoy sin palabras ahora mismo", apuntó antes de volverse hacia su victoriosa oponente y la afición. "Quiero felicitarla por una carrera y un tenis increíble. Me encanta estar aquí, me encanta jugar frente a todas ustedes. Son un apoyo increíble. Esperemos que el año que viene sea mejor", concluyó la bielorrusa.