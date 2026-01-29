Conexión Vintage 'Paulo Roberto Maravilla': el jugador que convirtió al futbito en Fútbol Sala en España

La selección española de fútbol sala se encuentra estos días peleando por alzarse con su octava Eurocopa. Hubo un tiempo en el que España dominaba en el viejo continente y en el Mundial, incluso. Nada de eso se habría dado de no ser por la llegada a España de un ramillete de jugadores brasileños en el que un nombre brilló más que el resto: Paulo Roberto.

El que fuera jugador del Marsanz Torrejón, Redislogar Coslada, ElPozo Murcia y campeón de Europa y del mundo con España será el protagonista de una nueva edición del programa Conexión Vintage.

Nieto de un gallego, que emigró a Brasil en busca de una vida mejor, Paulo Roberto aterrizó en Barajas una fría noche de finales de 1988. El presidente y el entrenador del Marsanz Torrejón se habían ido a fichar a una estrella del deporte que por aquellos años se conocía como futbito.

“Uno de los episodios más curiosos de la carrera de Paulo Roberto fue su fichaje por el Marsanz Torrejón en 1988.



🇧🇷Así llegó (y salió) a Barajas el jugador que revolucionó el Futbol Sala en España🇪🇸



📆Lunes 26 de enero a las 23:30h. en @teledeporte 📺#VintageFutbolSala #futsal pic.twitter.com/bCGw0OuKnV“ — Conexión Vintage RTVE (@VintageRTVE) January 23, 2026

No quiso venir aquel jugador al que fueron a ver, pero les recomendó fichar a otra joven promesa que no vería con malos ojos el volar a España. La habitual coincidencia que siempre sucede en aquellos que han sido tocados con una varita y han desarrollado una carrera deportiva envidiable.

El programa especial recorrerá sus casi dos décadas de carrera plagadas de goles, asistencias, triunfos, éxitos y, por encima de todas las cosas, cariño a raudales de los aficionados. Desde su primer partido televisado, aquel en el que el programa de La 2, Cerca de las estrellas, se desplazó hasta Alcalá de Henares un lunes para emitir el Marsanz Torrejón-Keralite Castellón y se descubrió al por entonces “Paulinho”.

Ese Paulinho pasó a ser conocido desde aquel día, gracias al ingenio de Rafa Recio, como “Paulo Roberto Maravilla”. La magia que salpicaba su imprevisible forma de jugar hacía que se llenaran los pabellones para vivir un deporte recién nacido en España.

De aquel debut ante el Keralite de Vicentín y del también brasileño Ferreira al último título levantado como capitán de ElPozo Murcia, la Recopa de Europa en 2003. Los momentos clave de ese jugador que, aún hoy muchos confiesan, “todos quisimos ser Paulo Roberto en algún momento de nuestra infancia”. El culpable de que este deporte mutara de futbito a futsal.

Junto a Paulo Roberto estarán en el plató de España, bajo la batuta de Felipe Fernández, el que fuera compañero y entrenador de Paulo, Juan José Rodríguez-Navia ‘Cancho’ y el que fuera la voz del Fútbol Sala en TVE, Rafa Recio.