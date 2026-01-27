Barça y Atleti persiguen el 'top 8' de la Champions que acaricia el Madrid con un Athletic que busca el playoff
- Los blancos son terceros con dos puntos más que Barça, Atlético, y hasta otros seis equipos con opciones
- En directo: Benfica - Madrid, Barça - Copenhague, Atlético - Bodo y Athletic -Benfica, miércoles a las 20:00h. en RTVE.es
Los cinco equipos españoles que disputan la Champions League disputan la octava y última jornada de la primera fase con objetivos bien distintos. Mientras, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid buscan clasificarse entre los ocho primeros y asegurarse los octavos de final, el Athletic Club quiere asegurarse un puesto que le permita disputar la eliminatoria de playoff en la despedida del Villarreal de la competición.
El Real Madrid tiene a tiro entrar en el 'top 8' de la Champions en su visita al Benfica de José Mourinho en Lisboa, actualmente tercero de la tabla clasificatoria con 15 puntos, a 6 del líder Arsenal, a 3 del Bayern, los mismos que el Liverpool, uno más que Tottenham, dos más que PSG, y dos más que hasta ocho equipos, entre ellos Barça y Atlético, que mantienen serias opciones de asegurarse los octavos de final.
No será una empresa fácil para un renacido equipo blanco desde su eliminación en Copa del Rey ante el Albacete Balompié tras tres victorias -dos en Liga y una en Champions, ya que equipo luso está obligado a sumar los tres puntos si quiere meterse entre los 24 primeros, actualmente en el puesto 29 con 6 puntos, a dos del top 24 que cierra Olympiacos.
Por su parte, a FC Barcelona y Atlético solo les vale la victoria ante Bodo Glimt y Copenhague, respectivamente, y esperar un tropiezo de los equipos que le preceden en la clasificación para apurar sus opciones de evitar la ronda de playoff, que sí lograron la temporada pasada.
Jornada de vértigo
Uno de los tropiezos que esperan los de Hansi Flick y Diego Simeone es el del Sporting Clube de Portugal, décimo clasificado por detrás de los azulgranas, rival de un Athletic al que le vale una victoria en San Mamés ante los portugueses para asegurarse un puesto entre los 24 primeros y disputar la eliminatoria de playoff, ronda que tuvo que disputar el Real Madrid la pasada temporada, donde eliminó al Manchester City, otro de los equipos que se juegan el 'top 8'.
Los de Pep Guardiola son undécimos por detrás del Sporting Clube tras su derrota en la penúltima jornada ante el Bodo Glimt noruego, y tendrán que ganar en el Etihad Stadium a un Galatasaray que es decimoséptimo con 10 puntos, y que no tiene asegurada todavía la clasificación para el playoff.
En una jornada que se antoja vertiginosa, con un Villarreal que cierra su participación ante el Leverkusen, 20º con 9 puntos, también con opciones, enfrentamientos como el del Chelsea, octavo, ante el Nápoles, vigesimoquinto, o PSG ante Newcastle, partido entre sexto y séptimo, ofrecerán un carrusel de emociones al ritmo de las variaciones de los distintos marcadores que dictarán la sentencia definitiva.
Jornada 8 de Champions League
Athletic Club - Sporting Club - 20:00 horas.
Liverpool - Qarabag - 20:00 horas.
Barcleona - Copenhague- 20:00 horas.
Mónaco - Juventus - 20:00 horas.
Ajax - Olimpiacos - 20:00 horas.
PSG - Newcastle - 20:00 horas.
Dortmund - Inter - 20:00 horas.
Nápoles - Chelsea - 20:00 horas.
Frankfurt - Tottenham - 20:00 horas.
Atlético - Bodo Glimt - 20:00 horas.
Leverkusen - Villarreal - 20:00 horas.
Arsenal - Kairat - 20:00 horas.
Pafos - Slavia Praga - 20:00 horas.
Mancester City - Galatasaray - 20:00 horas.
Brujas - Marsella - 20:00 horas.
Benfica - Real Madrid - 20:00 horas.
Union Saint Giloloise - Atalanta - 20:00 horas.
PSV - Bayern - 20:00 horas.