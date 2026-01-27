Barça y Atleti persiguen el 'top 8' de la Champions que acaricia el Madrid con un Athletic que busca el playoff

Los cinco equipos españoles que disputan la Champions League disputan la octava y última jornada de la primera fase con objetivos bien distintos. Mientras, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid buscan clasificarse entre los ocho primeros y asegurarse los octavos de final, el Athletic Club quiere asegurarse un puesto que le permita disputar la eliminatoria de playoff en la despedida del Villarreal de la competición.

El Real Madrid tiene a tiro entrar en el 'top 8' de la Champions en su visita al Benfica de José Mourinho en Lisboa, actualmente tercero de la tabla clasificatoria con 15 puntos, a 6 del líder Arsenal, a 3 del Bayern, los mismos que el Liverpool, uno más que Tottenham, dos más que PSG, y dos más que hasta ocho equipos, entre ellos Barça y Atlético, que mantienen serias opciones de asegurarse los octavos de final.

Diego Simeone, sobre las posibilidades de entrar en el 'top 8': "No dependemos de nosotros mismos"

No será una empresa fácil para un renacido equipo blanco desde su eliminación en Copa del Rey ante el Albacete Balompié tras tres victorias -dos en Liga y una en Champions, ya que equipo luso está obligado a sumar los tres puntos si quiere meterse entre los 24 primeros, actualmente en el puesto 29 con 6 puntos, a dos del top 24 que cierra Olympiacos.

Por su parte, a FC Barcelona y Atlético solo les vale la victoria ante Bodo Glimt y Copenhague, respectivamente, y esperar un tropiezo de los equipos que le preceden en la clasificación para apurar sus opciones de evitar la ronda de playoff, que sí lograron la temporada pasada.