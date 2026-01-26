España hace su mejor partido del Europeo para ganar a Francia y seguir peleando por un billete al Mundial 2027

Ficha técnica España (36): Sergey Hernández; Aleix Gómez (5, 3p), Garciandia (2), Serradilla (-), Barrufet (10), Gurri (5) y Tarrafeta (4) -equipo inicial- Biosca (ps), Casado (-), Alex Dujshebaev (2), Odriozola (1), Serdio (4), Fis (1), Dani Dujshebaev (-), Víctor Romero (1) y Dani Fernández (1) Francia (32): Bolzinger; Lenne (1), Mem (-), Minne (7), Prandi (2), Descat (5, 4p) y Fabregas (3) -equipo inicial- Desbonnet (ps), Bos (2), Richardson (1), Tournat (4), Kounkoud (1), Peleka (-), Nahi (3), Konan (-) y Briet (3) Marcador cada cinco minutos: 2-2, 6-6, 8-8, 13-9, 16-12 y 20-14 (Descanso) 21-16, 23-18, 25-22, 28-25, 32-28 y 36-32 (Final) Árbitros: Kurtagic y Wetterwik (SWE). Excluyeron por dos minutos a Serdio y Fis por España; y a Richardson y Nahi (2) por Francia. Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo I de la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputado en el Jyske Bank Boxen de Herning

La selección española de balonmano se aferró a sus opciones de pelear por una quinta plaza en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, que podría valer el billete mundialista, tras imponerse este lunes por 36-32 a Francia con una lección magistral de juego en la primera parte.

Seis goles de ventaja (20-14) reflejaron en el marcador al descanso como los de Jordi Ribera, que volvió loco con sus cambios tácticos al equipo francés, cerraron unos soberbios primeros treinta minutos, los mejores del torneo, en los que los Hispanos desarbolaron por completo al equipo francés.

Tres nombres destacados Una sensacional victoria en la que brillaron con luz propia el portero Sergey Hernández, que cerró el choque con catorce intervenciones, y el joven extremo Ian Barrufet, máximo realizador del partido con diez dianas en once lanzamientos, además de Antonio Serradilla la argamasa atrás de la gran defensa d elos hispanos, que tanto se echó en falta en los tres partidos anteriores.. Y eso que todo empezó con numerosos problemas del conjunto español tuvo de inicio para contener el vertiginoso juego de transición del equipo francés, la vigente campeona de Europa. Un complicado panorama que cambió de manera radical en el momento en el que los internacionales españoles comenzaron a replegar tan deprisa, sino más, que los jugadores franceses. Sin la posibilidad de sorprender descolocada a la zaga española, el equipo francés comenzó a enredarse cada vez más y más ante la defensa 5-1, con un eléctrico Ian Barrufet en la posición de avanzado, que propuso de partida Jordi Ribera. Pero la defensa avanzada no era la única trampa que tenía preparada el seleccionador español, que volvió loca a la defensa francesa, con sus continuos cambios de dibujo en ataque. Si unas veces era un ataque siete contras seis, otra era una ofensiva con cuatro primeras líneas. Variantes que permitieron, por primera vez en todo el campeonato, hacer llegar el balón a sus extremos, donde Ian Barrufet demostró una eficacia inigualable, como atestiguaron los siete dianas con la que cerró el primer período. Una circunstancia que permitió pasar al los Hispanos del ajustado 8-8 que reflejaba el marcador a los quince minutos de juego, a situarse con una renta de cuatro tantos (14-9) cinco minutos más tarde. La defensa y la excelente tarde de Sergey Hernández permitieron lucir el juego de contragolpe del que había adolecido hasta ahora en todo el campeonato, para disparar su ventaja hasta los seis tantos (20-14) al llegar el descanso.