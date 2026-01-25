Alcaraz gana a Paul y se clasifica de nuevo a cuartos de final en el Open de Australia

Carlos Alcaraz salió airoso de un mal inicio, enderezó el partido y superó en tres sets (7-6, 6-4 y 7-5) al estadounidense Tommy Paul para situarse en los cuartos de final del Abierto de Australia, su tope en el primer Grand Slam del curso y que alcanzó en las dos últimas temporadas.

El número uno del mundo, que tardó dos horas y 38 minutos en vencer por sexta vez en ocho enfrentamientos al norteamericano, sumó su victoria 88 en 101 partidos de Grand Slam, una más que las que logró el legendario Björn Borg en ese número de partidos, sin ceder ni un solo set hasta el momento este año.

El murciano, que aspira a lograr este año el único Grand Slam que le falta por conquistar, jugará en cuartos contra el ganador del choque entre el australiano Alex de Miñaur y el kazajo Alexander Bublik.