Arbeloa: "El partido del Mónaco fue un punto de inflexión"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afronta una de las salidas "más complicadas" de la Liga, contra el Villarreal, con el buen sabor de boca de la goleada en Champions al Mónaco: "Espero que ese partido sea un punto de inflexión". El técnico blanco, que ha elogiado la actitud de sus jugadores, hace caso omiso de las críticas: "No me preocupan".

"Quiero ver un Madrid, que más allá de todas las ideas tácticas, sea un equipo con el carácter y la mentalidad del otro día: esa ambición, esas ganas, compañerismo… son nuestros valores y los que nos representan. Luego vendrán las ideas futbolísticas", ha expresado Arbeloa, que cree que el choque de Champions puede relanzar a su equipo.

El entrenador merengue ha incidido durante toda la rueda de prensa en la actitud de su equipo: "Lo único que puedo decir es la predisposición que tienen los jugadores para ayudar al equipo, ponen al equipo encima del individuo, me lo han demostrado desde el primer día", ha asegurado con respecto a los cambios de posiciones de jugadores como Camavinga o Tchouaméni. Habla el técnico, como repite en casi cada pregunta, que sólo puede hablar de lo que ha vivido en sus diez días como entrenador y dice desconocer si ha habido un cambio en la mentalidad de los jugadores madridistas.

"Desde el primer día, he visto un equipo con muchas ganas de trabajar", decía un Arbeloa que arropa a sus jugadores. Cuestionado por la celebración de Belingham, el entrenador se ha deshecho en elogios hacia el inglés: "Los partidos que ha jugado conmigo Jude, incluso desde los entrenamientos me ha enseñado sus capacidades técnicas, liderazgo, capacidad, carácter… es un jugador con una mentalidad ganadora. Teniendo en cuenta la experiencia que tiene, encantado con él, con la mentalidad y su esfuerzo".