Locura en el final del Dakar 2026: Luciano Benavides gana la general de motos por 2", la menor diferencia en la historia
- El argentino remonta tras salir a la última etapa con más de tres minutos de desventaja sobre Ricky Brabec, entonces líder
- Edgar Canet gana la etapa y consigue su tercer triunfo parcial en esta edición del rally
La magia del desierto, otra vez en su máxima expresión. Veinticuatro horas después de que todos los titulares adjudicasen al estadounidense Ricky Brabec la victoria en la general del Dakar, esos pronósticos, que parecían ya certezas, han quedado en nada.
En un final de la prueba que es historia con mayúsculas del rally, el argentino Luciano Benavides y su KTM han conseguido recuperar el liderato perdido el viernes remontando más de tres minutos en los 105 kilómetros de la última etapa, la más corta desde el prólogo, para acabar imponiéndose en la general de la categoría de motos por solo dos segundos.
Brabec ha cometido un error de navegación cuando solo quedaban siete kilómetros para la meta y ahí ha perdido su tercer Dakar cuando ya lo tenía en la mano. Para añadir más épica a ese giro final una vez en meta ese título se le ha escapado por solo dos segundos, la menor diferencia en toda la historia de la prueba.
La victoria en la general de Luciano Benavides es la primera de su vida y la tercera de Argentina en motos. Antes lo logró precisamente su hermano Kevin, en las ediciones de 2021 y 2023.
Canet y Schareina también brillan en Yanbu
Edgar Canet, compañero de equipo de Benavides, ha logrado el triunfo parcial en motos en esta última jornada en Yanbu, la tercera victoria del piloto español en este Dakar tras las logradas en el prólogo y la primera etapa.
Otro español, Tosha Schareina, ha quedado en tercera posición tanto de la etapa como de la general de motos.