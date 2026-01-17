Nasser Al Attiyah amplía su dinastía: sexto Dakar en coches con Nani Roma en una heroica segunda posición

Cuando el Rally Dakar ha terminado este sábado en Yanbu casi todos nuestros recuerdos de esta edición se centran en las últimas veinticuatros horas. Por un lado, en las imágenes de la épica manera en que Nani Roma salvó su segunda posición el viernes con la ayuda de Laia Sanz y pese a un giro de guion en forma una avería justo al final de la penúltima etapa que pudo reparar gracias a la ayuda de otro Ford.

Por otro, por la histórica definición de la categoría de motos en la última etapa por la diferencia más corta jamás habida en la historia dakariana y con un error de Ricky Brabec y remontada de Luciano Benavides en los últimos cuatro kilómetros de los más de 8.000 de los que ha constado la prueba.

Al Attiyah se acerca a Monsieur Dakar Pero a más largo plazo hay un piloto que sigue construyendo una dinastía cada vez más grande y más histórica: Nasser Al Attiyah ya se lleva a casa su sexto Touareg, por los ocho de Stefan Peterhansel en coches (conviene recordar que en motos el francés logró otros seis). Así Dacia consigue su primera victoria en el 'raid' en la segunda participación de la marca rumana del grupo Renault y el catarí ya suma títulos con cuatro marcas diferentes, tras lograrlo con Volkswagen (2011), Toyota (2015, 2022 y 2023) y Mini (2019), igualando en ese sentido al propio Peterhansel y a Carlos Sainz. A su lado en el podio de Yanbu, Nani Roma. Con 53 años de edad el catalán, ganador en motos en 2004 y en coches en 2014, vuelve al podio y consigue su mejor resultado en el Dakar desde 2019. Tercero en ese podio es el sueco Mattias Ekström, que se aseguró ese lugar venciendo en una última etapa con Sebastian Loeb, su máximo rival por ese tercer cajón, justo detrás de él. Carlos Sainz quedó fuera de la lucha por el podio, aún lamentando el error de navegación en la etapa maratón, relegándose finalmente a la quinta plaza.