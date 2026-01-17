Nasser Al Attiyah amplía su dinastía: sexto Dakar en coches con Nani Roma en una heroica segunda posición
- Con este triunfo con Dacia, el catarí suma títulos con cuatro marcas diferentes, igualando a Carlos Sainz
- Roma, ganador en motos en 2004 y en coches en 2014, logra su mejor resultado en el Dakar desde 2019
Cuando el Rally Dakar ha terminado este sábado en Yanbu casi todos nuestros recuerdos de esta edición se centran en las últimas veinticuatros horas. Por un lado, en las imágenes de la épica manera en que Nani Roma salvó su segunda posición el viernes con la ayuda de Laia Sanz y pese a un giro de guion en forma una avería justo al final de la penúltima etapa que pudo reparar gracias a la ayuda de otro Ford.
Por otro, por la histórica definición de la categoría de motos en la última etapa por la diferencia más corta jamás habida en la historia dakariana y con un error de Ricky Brabec y remontada de Luciano Benavides en los últimos cuatro kilómetros de los más de 8.000 de los que ha constado la prueba.
Al Attiyah se acerca a Monsieur Dakar
Pero a más largo plazo hay un piloto que sigue construyendo una dinastía cada vez más grande y más histórica: Nasser Al Attiyah ya se lleva a casa su sexto Touareg, por los ocho de Stefan Peterhansel en coches (conviene recordar que en motos el francés logró otros seis).
Así Dacia consigue su primera victoria en el 'raid' en la segunda participación de la marca rumana del grupo Renault y el catarí ya suma títulos con cuatro marcas diferentes, tras lograrlo con Volkswagen (2011), Toyota (2015, 2022 y 2023) y Mini (2019), igualando en ese sentido al propio Peterhansel y a Carlos Sainz.
A su lado en el podio de Yanbu, Nani Roma. Con 53 años de edad el catalán, ganador en motos en 2004 y en coches en 2014, vuelve al podio y consigue su mejor resultado en el Dakar desde 2019.
Tercero en ese podio es el sueco Mattias Ekström, que se aseguró ese lugar venciendo en una última etapa con Sebastian Loeb, su máximo rival por ese tercer cajón, justo detrás de él.
Carlos Sainz quedó fuera de la lucha por el podio, aún lamentando el error de navegación en la etapa maratón, relegándose finalmente a la quinta plaza.
Las claves de uno de los dakares más igualados
La edición de este año estuvo marcada por una extrema competitividad, con diferencias en la cabeza de la general que apenas superaban los 10 minutos durante gran parte de la carrera.
Al Attiyah, sin embargo, mostró un enfoque distinto al de otras ediciones: más pausado, calculador y con una templanza inusual que le permitió gestionar la carrera con sangre fría. A pesar de tener la posibilidad de igualar y superar el récord histórico de victorias de etapa, el catarí solo se llevó dos triunfos parciales, en la sexta y la duodécima especial, pero fueron suficientes para asegurarse lo que muchos consideran uno de los Dakar más disputados de la historia.
La etapa 10, conocida como la vuelta de la maratón, fue decisiva. Allí, Al Attiyah asestó un golpe casi definitivo, ampliando su ventaja sobre los rivales y dejando pocas opciones de remontada en los días siguientes.
La última etapa fue un mero trámite, un paseo triunfal para el piloto catarí que, tras gestionar con precisión la carrera, cerró su victoria con una etapa final contundente que selló su sexto Dakar.
Pau Navarro se impone en Challenger y toma el relevo de Cristina Gutiérrez
El español Pau Navarro logró el triunfo en la categoría Challenger del Dakar 2026. El piloto de Odyssey Academy by BBR superó al saudí Yasir Seaidan, quien terminó con una diferencia de 23 minutos y 22 segundos.
Con este triunfo, Navarro se convierte en el segundo español en ganar en la categoría Challenger, tras Cristina Gutiérrez, quien lo logró en 2024.
En la última etapa de la edición 2026 de 105 kilómetros, Kevin Benavides cerró su participación con una victoria parcial, pocos momentos después de que su hermano Luciano celebrara su triunfo en motos.