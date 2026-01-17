El arcoíris sale en Benidorm: Van der Poel quiere ganar la Copa del Mundo de ciclocross y se batirá con Nys

La Copa del Mundo de ciclocross llega este domingo a su décima cita con una sorpresa en la víspera: el campeón del mundo de la especialidad, Mathieu Van der Poel, se ha alistado a la prueba de Benidorm y defenderá esta semana su liderato en la clasificación general antes de la traca final de la doble prueba del próximo fin de semana en Maasmechelen y Hoogerheide.

El arcoíris se batirá por tanto con el belga Thibau Nys, ganador de la pasada edición en Benidorm y actual segundo clasificado de la general de la Copa del Mundo. Peligró el duelo entre Van der Poel y Nys, pero a primeras horas de la mañana del sábado el equipo Alpecin Premier Tech anunció la participación de su estrella en la única prueba española de esta competición.

Thibau Nys, campeón nacional, se erige como el principal rival de un Van der Poel que cuenta por victorias sus 5 participaciones en pruebas de la Copa del Mundo de esta temporada. Una de las bazas estratégicas que puede jugar Nys es el potente equipo belga que le acompaña, llamado a disputarse las plazas del podio.

Sin Van der Poel, la lucha hubiera sido más abierta, pero aún tendrán opciones corredores como Michael Vanthourenhout, vencedor la pasada temporada en la general de la Copa del Mundo, Emiel Vestrynge, plata en el nacional belga, Toon Aerts, vigente campeón de Europa o Niels Vandeputte. Aparte de Van der Poel, el equipo neerlandés deposita muchas ilusiones en el campeón nacional sub'23, Tibor del Grosso, que llega a Benidorm después de sumar 3 podios consecutivos en las últimas carreras.

Lucinda Brand, a certificar el título En categoría femenina la sorpresa sería que no se impusiera con autoridad la imbatible neerlandesa Lucinda Brand, ganadora de 7 de las 9 pruebas disputadas de Copa del Mundo. Con 82 puntos de ventaja en la general, todo indica que en Benidorm certificará su victoria en la Copa del Mundo. Brand está siendo una apisonadora en ciclocross aunque recientemente, en Zonhoven, fuese superada por su compatriora Ceylin del Carmen Alvarado, que en Benidorm aspira al podio como otra componente de la selección neerlandesa, como es Puck Pieterse. Son las favoritas para sustituir en el palmarés a la triple vencedora en las tres ediciones del ciclocross de Benidorm, Fem Van Empel, que recientemente anunció su retirada de forma sorprendente. La francesa Amandine Fouquenet, acompañada por Célia Gery, jugará sus bazas de podio, sin olvidar a la húngara Blanka Vas y la prometedora británica Zoe Backstedt.

Orts y Rodríguez aspiran a brillar Los 16.000 espectadores que acudan a ver el espectáculo de ciclocross disfrutarán de una carrera del máximo nivel que tendrá como escenario los parques de Foietes y El Moralet. Los campeones de España, Felipe Orts y Sofía Rodríguez, tratarán de estar cerca de las estrellas mundiales. El 8 veces campeón de España de la modalidad, Felipe Orts, el ídolo de la vecina Vila Joiosa, llega con la moral reforzada ante una prueba que se disputa a escasos kilómetros de su casa y en cuyo diseño de recorrido ha participado. Junto a la también campeona nacional de ciclocross, Sofía Rodríguez, lideran la participación española para la prueba de Copa del Mundo de Benidorm. Por su parte, Benjamín Noval será la referencia en la prueba juvenil masculina y Raúl Mira en Sub'23. España estará representada por 57 ciclistas, entre ellos 12 corredores en la prueba elite masculina. Para el seleccionador nacional de ciclocross, Javier Ruiz de Larrinaga, esta prueba es "el momento más importante de la temporada" para la escuadra española. "Felipe Orts será la referencia, y no sólo por su condición de corredor de casa, sino por haberse confirmado ya desde hace mucho tiempo como el mejor especialista español de todos los tiempos", comentó Larrinaga. La gira navideña ha evidenciado que el ciclista de La Vila Joiosa llega en un momento de forma dulce. Ese importante periplo comenzó con la doble victoria en Xàtiva y Cocentaina y se confirmó, ya en Bélgica, donde corrió 10 carreras en apenas 15 días, donde terminó siempre en el top-10 a excepción de Gavere, coronando todo ello con el épico podio bajo la monumental nevada de Mol. Por su parte, Sofía Rodríguez, doble campeona de España, revalidó su título de campeón de España el pasado fin de semana en Tarancón y será la clara referencia española en Benidorm, aunque según el seleccionador, aún le falta dar un paso para estar entre las mejores del mundo. "Es algo muy complicado. Sofía lleva muchos años en el ciclocross, pero todavía es una chica muy joven y con un gran margen de progresión por delante. Con la motivación extra de correr en casa y con el nivel que tiene vamos a ver si puede hacer una gran carrera porque se lo merece", explica el técnico. La atracción en la prueba juvenil será el doble campeón de España, Benjamín Noval, quien durante la pasada gira navideña se subió al podio en el Plage Cross de Hofstade, donde fue segundo, y en la siempre competida prueba de Heusden Zolder, donde fue bronce. También ilusiona en sub'23 la presencia del valenciano Raúl Mira. Tras reconquistar el título de campeón de España el pasado domingo, Mira llega a la Copa del Mundo con una buena hoja de servicio en la gira navideña, en la que destaca su 15º puesto en Koksijde y su doble undécima posición en la puntuable de Dendermonde y en el Azencross de Loenhout, por lo que un top-10 también sería una aspiración lógica para él.