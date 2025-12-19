Fem Van Empel, triple campeona del Mundo de ciclocross, se retira con 23 años para cuidar de su salud mental

La joven ciclista neerlandesa Fem van Empel (Visma Lease a Bike), triple campeona del mundo de ciclocross, ha anunciado la decisión de dejar la actividad "por tiempo indefinido" a partir del 1 de enero, con el objetivo de "encontrar el equilibrio y centrarse en su bienestar mental", según informa su equipo a través de un comunicado.

Van Empel, de 23 años, decidió en marzo retirarse del deporte para centrarse en su bienestar mental y controlar sus dolencias físicas. Tras este periodo de descanso, decidió no seguir centrándose en el ciclismo de carretera y, en su lugar, trabajar para volver al ciclocross al inicio de la temporada.

Aunque su entrenamiento y sus primeras carreras fueron positivas, Van Empel notó que la sensación que buscaba no surgía. Durante el Koppenbergcross, tuvo que abandonar la carrera porque no le iba bien en ese momento. "Durante el Koppenbergcross, mi cuerpo y mi mente me dieron una señal muy clara. Soy una persona que no se rinde fácilmente, pero inconscientemente, ya había tomado una decisión. Siento que este es el paso correcto para mí", señala la campeona mundial y europea.