Simon Yates se retira del ciclismo profesional

El ciclista británico Simon Yates anunció este miércoles su retirada del ciclismo profesional a los 33 años, en "el momento adecuado y con un profundo orgullo y una sensación de paz", y tras ganar en su última temporada, con el Team Visma | Lease a Bike, el Giro de Italia y hacerse con una victoria de etapa en el Tour de Francia.

"He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional", comienza el comunicado publicado en las redes sociales del hasta ahora su equipo, Visma | Lease a Bike: "Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. Llevo mucho tiempo pensándolo, y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte", aseguró.

A sus 33 años, Yates se despide del pelotón que le ha visto conquistar una Vuelta a España (2018) y la pasada edición del Giro de Italia. "El ciclismo ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Desde competir en la pista del velódromo de Manchester (Reino Unido), hasta participar y ganar en el escenario más grande, e incluso representar a mi país en los Juegos Olímpicos. El ciclismo ha estado en cada capítulo de mi vida", manifestó.

"Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado y igualmente agradecido por las lecciones que vinieron con ello. Aunque las victorias siempre destacarán, los días más duros y los contratiempos fueron igual de importantes. Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos significaran aún más", admitió.

El inglés quiso agradecer a todos lo que le ayudaron en este camino. "Vuestra creencia inquebrantable y lealtad hicieron posible que yo pudiera realizar mis propios sueños. Cada vez que dudaba de mí mismo, vosotros nunca lo hicisteis. Gracias", expresó.

También se acordó de su equipo, Team Visma-Lease a Bike, por la "comprensión y apoyo" en esta decisión. "Me disteis la oportunidad de reescribir mi historia, y a través de la confianza y la creencia, lo hicimos juntos", señaló.

"Me alejo del ciclismo profesional con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo me ha dado más de lo que jamás imaginé. Recuerdos y momentos que me acompañarán mucho después de que terminen las carreras y para lo que venga después", zanjó.