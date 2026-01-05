Enlaces accesibilidad
Dakar 2026

Edgar Canet cede el liderato del Dakar en favor de Daniel Sanders

Daniel Sanders gana la etapa 2 del Dakar
Daniel Sanders, durante el Dakar 2026 AFP7 via Europa Press AFP7
RTVE.es

El español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory) cedió el liderato en la categoría de motos del Dakar 2026 a su compañero Daniel Sanders, defensor del título, tras la segunda etapa, disputada entre Yanbu y AlUla, con 400 kilómetros cronometrados y 104 de enlace.

El piloto australiano, beneficiado como el español por bonificaciones, se impuso en esta jornada con 1:35 de ventaja sobre el 'cohete de La Garriga', histórico ganador del prólogo y de la primera etapa, que ahora en la general queda a 30 segundos del 'aussie'.

Canet explicó que "cuando abres pista no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una". "Me he caído una vez y me he golpeado contra un árbol para evitar unos dromedarios", indicó el joven piloto catalán.

"Pero por lo demás, todo bien. Daniel ha realizado un gran trabajo abriendo pista más o menos durante la mitad de la jornada. La navegación era difícil y hemos tenido que parar varias veces para encontrar la pista. Pero no hemos perdido mucho tiempo y en las zonas de parada hemos podido ver a cuánto se encontraban nuestros rivales. Estoy contento con nuestra navegación y nuestro ritmo. Seguimos en la pugna", apuntó.

El estadounidense Ricky Brabec y el español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda, son tercero y cuarto en la general a 2:18 y 4:41, el argentino Luciano Benavides, del Red Bull KTM, es sexto a 10:04 y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) octavo a 13:37.

El martes se disputará la tercera etapa con salida y llegada en AlUla, con 422 kilómetros cronometrados, en los que la navegación será clave.

