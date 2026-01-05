Lorenzo Santolino abandona el Dakar tras sufrir una nueva caída en la segunda etapa

El piloto español Lorenzo Santolino (Sherco Rally Factory) ha abandonado el Dakar 2026 tras sufrir una nueva caída en la segunda etapa, que unida a las tres que sufrió ayer domingo, le han obligado a decir adiós a la carrera por los daños en su moto.

Ya en 2024 tuvo que abandonar, también en la etapa 2 por un problema mecánico cuando perseguía el Top-5. Un año después, cuando estaba en el Top-10 y había conseguido uno de sus mejores logros, su primer triunfo en el Dakar en la etapa 3, perdió cualquier opción de acabar entre los diez primeros, de nuevo por problemas mecánicos.

El piloto salmantino, que firmó su mejor clasificación en 2021 cuando finalizó en la sexta posición, comenzó la jornada convaleciente tras las tres caídas sufridas en la primera etapa.

Como relató a TVE tras finalizar la primera etapa, donde finalizó en la 19ª posición a casi 20 minutos de la cabeza, Santolino sufrió tres caídas a lo largo de la primera jornada cronometrada que lastraron sus opciones y pesaron como una losa en un Dakar para olvidar.

Duro revés para la marca Sherco, que a partir de ahora solamente contará con Bradley Cox, ya que el indio Harith Noah (Rally 2) también tuvo que abandonar ayer por una caída.