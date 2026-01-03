Arranca el Dakar 2026 con victoria de Edgar Canet en motos y Mattias Ekström en coches
- El piloto de KTM logró tres segundos de ventaja sobre Daniel Sanders y Sainz finaliza octavo en coches
- Rally Dakar 2026, del 3 al 17 de enero, en Teledeporte y RTVE Play
El joven español Edgar Canet (Red Bull KTM) ha sido el más rápido en el prólogo del Dakar 2026, disputado en Yanbu (Arabia Saudí) con 22 kilómetros cronometrados, con tres segundos de ventaja respecto a su compañero de equipo Daniel Sanders y cinco respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda).
En coches, el sueco Mattias Ekström (Ford) ganó la etapa prólogo en coches, mientras su compañero de equipo Carlos Sainz fue el mejor español en la categoría Ultimate, cediendo 15 segundos en la octava plaza en una etapa prólogo que no cuenta para la clasificación general.
Canet, de tan solo 20 años, marcó un tiempo de 11:31.9, imbatible para el resto de competidores. Sanders, vencedor el año pasado y campeón mundial de la especialidad, fue el que más se le acercó y Brabec, vencedor en 2024, completó el podio del día.
El argentino Luciano Benavides, otro piloto del Red Bull KTM Factory, fue cuarto a once segundos, mientras que el español Tosha Schareina (Monster Energy Monda), aspirante a la victoria final, fue séptimo al ceder 23 segundos respecto a Canet.
El piloto de La Garriga (Barcelona) aseguró al llegar a meta que se encontraba "muy contento". "Hemos terminado el prólogo con muy buenas sensaciones. Me he podido anticipar a los peligros leyendo el road boak (libro de ruta) al 100%, lo que significa que tengo buena seguridad encima de la moto. Ha salido un buen tiempo. Muy contento con mi ritmo. No podía haberlo hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally, con buena seguridad encima de la moto", apuntó.
Ford comienza mandando en coches
Mientras, en la categoría de coches, Ford ha mandado con un doblete, con triunfo para el sueco Mattias Ekström, que ya había ganado las etapas prólogo de las ediciones de 2023 y 2024, y un segundo puesto para el estadounidense Mitch Guthrie, que acabó a ocho segundos de su compañero de marca, igual que el belga Guillaume de Mévius (X-Raid) y que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), pentacampeón del Dakar.
Sin embargo, al contrario que en motos, el prólogo de coches no contará para la clasificación general, por lo que los pilotos han vivido este sábado una especie de 'calentamiento' en el que Carlos Sainz ha logrado terminar octavo a 15 segundos del escandinavo.
Por su parte, Nani Roma (Ford) se dejó 18 segundos con Ekström y terminó undécimo en el estreno, mientras que Cristina Gutiérrez (Dacia) fue decimocuarta a 26 segundos, superando a su compañero de equipo, el francés Sébastien Loeb (Dacia), decimoséptimo a 34 segundos.