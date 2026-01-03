Arranca el Dakar 2026 con victoria de Edgar Canet en motos y Mattias Ekström en coches

El joven español Edgar Canet (Red Bull KTM) ha sido el más rápido en el prólogo del Dakar 2026, disputado en Yanbu (Arabia Saudí) con 22 kilómetros cronometrados, con tres segundos de ventaja respecto a su compañero de equipo Daniel Sanders y cinco respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda).

En coches, el sueco Mattias Ekström (Ford) ganó la etapa prólogo en coches, mientras su compañero de equipo Carlos Sainz fue el mejor español en la categoría Ultimate, cediendo 15 segundos en la octava plaza en una etapa prólogo que no cuenta para la clasificación general.

Canet, de tan solo 20 años, marcó un tiempo de 11:31.9, imbatible para el resto de competidores. Sanders, vencedor el año pasado y campeón mundial de la especialidad, fue el que más se le acercó y Brabec, vencedor en 2024, completó el podio del día.

El argentino Luciano Benavides, otro piloto del Red Bull KTM Factory, fue cuarto a once segundos, mientras que el español Tosha Schareina (Monster Energy Monda), aspirante a la victoria final, fue séptimo al ceder 23 segundos respecto a Canet.

El piloto de La Garriga (Barcelona) aseguró al llegar a meta que se encontraba "muy contento". "Hemos terminado el prólogo con muy buenas sensaciones. Me he podido anticipar a los peligros leyendo el road boak (libro de ruta) al 100%, lo que significa que tengo buena seguridad encima de la moto. Ha salido un buen tiempo. Muy contento con mi ritmo. No podía haberlo hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally, con buena seguridad encima de la moto", apuntó.