Aitor Karanka, en RNE: "Xabi Alonso es la mejor opción para sacar al Madrid adelante"

Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la Selección española masculina absoluta de la RFEF, ve a Xabi Alonso como "la mejor opción" para que sacar adelante al Real Madrid y hace un "balance positivo" de los seis meses que lleva en el cargo, poniendo en valor su experiencia "asistente, mánager y entrenador" como clave para desempeñar su actual labor durante una entrevista con Radiogaceta de los Deportes de RNE.

"Compartí vestuario con Xabi Alonso en la selección de Euskadi, después coincidí con él en la época de José Mourinho y su posterior etapa como entrenador en el Bayer Leverkusen, así que creo que el Real Madrid, al que conozco mucho, debe tener paciencia para que su proyecto cuaje y pueda tener opciones para luchar por los títulos"

Sobre Lamine Yamal, el directivo cree que la Federación y el FC Barcelona deben trabajar para que llegue en las mejores condiciones, "tanto por su calidad futbolística como por el impacto mediático a nivel mundial, ya que es muy difícil tener a un jugador así".