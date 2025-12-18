Marcos Fis, la gran novedad de los Hispanos para el Torneo Internacional de España, previo al Europeo

La selección española masculina de balonmano tiene el próximo mes de enero la cita con el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega. El seleccionador, Jordi Ribera, ha convocado este jueves a 18 jugadores para el ya tradicional preparatorio Torneo Internacional de España en Navarra, que se disputa del 8 al 11 de enero. La nota destacada es la inclusión en la lista, publicada por la RFEBM, del lateral derecho Marcos Fis, que milita en el Granollers.

Fis fue el 'MVP' del pasado Mundial juvenil disputado en El Cairo (Egipto), donde España cayó en la final contra Alemania en una larga tanda de penaltis y dos prórrogas. Fis anotó nueve goles en dicho encuentro, que sumado a sus actuaciones anteriores le dio la posibilidad de irse como el mejor del torneo.

Además del joven valor del balonmano español, otros que se incluyen en la lista de los Hispanos como novedades son el meta Ignacio Biosca (HC Nantes), el central Natan Suárez (Sporting Clube Portugal) y el lateral izquierdo Antonio Serradilla (Stuttgart). Todos ya han sido llamados en alguna ocasión anterior por Ribera, que ha visto sus evoluciones en amistosos anteriores.

"Hay que recordar que cualquier partido amistoso se organiza siempre con la previsión de dar oportunidades y experiencia a jugadores que, en un momento determinado, será necesario que participen en una competición oficial. Sin duda, esa primera experiencia les ayudará a competir mucho mejor", dice el seleccionador en la web de la Federación.

Los Hispanos se concentrarán en Pamplona el día 2 de enero para comenzar las sesiones de entrenamientos y se medirán a Eslovaquia (8 de enero, 19:30 horas) y Túnez (10 de enero, 19:30), además de un tercer rival el día 11 por determinar entre Portugal, Egipto e Irán, para completar su preparación para el torneo continental.

Tras la disputa del Torneo Internacional de España, los Hispanos se desplazarán a Madrid el día 12 de enero, desde donde partirán, al día siguiente, a Dinamarca. El equipo nacional español se hospedará en la localidad danesa de Silkeborg, durante su participación en el EHF EURO 2026.