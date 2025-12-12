Queralt Castellet, séptima en la final de Secret Garden en la prueba inaugural de la Copa del Mundo

La rider catalana Queralt Castellet acabó este viernes en la séptima plaza en la final de la prueba inaugural de la presente temporada de la Copa del Mundo de halfpipe de snowboard, disputada en la estación china de Secret Garden.

Castellet, de 36 años, pasó con la cuarta mejor nota, pero en la final, con un resultado de 54.25, solo pudo acabar séptima en una prueba en la que se impuso la surcoreana Choi Gaon, que había sido la mejor en la previa, con 92.75.

Acompañaron a Choi en el podio la japonesa Rise Kudo, con una puntuación de 90.25, y la china Xuetong Cai, con 80.50.

La catalana fue subcampeona olímpica en 2022 y del mundo en 2015. En la Copa del Mundo posee siete victorias y un total de 17 podios en halfpipe.

En la competición masculina de Secret Garden hubo pleno japonés en el podio, con Ayumu Hirano (93.50), Yuto Totsuka (90.25) y Ruka Hirano (89.00), quienes precedieron al brasileño Patrick Burgener (81.25).