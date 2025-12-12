Atlético - Valencia, con la mente puesta en Lubo Penev, leyenda che y máximo goleador en el doblete colchonero del 1996

Atlético de Madrid y Valencia CF disputan este sábado en el Estadio Metropolitano el encuentro de la jornada 15 de Liga donde los colchoneros buscan seguir en la zona alta y el equipo che salir de la parte baja, encuentro que ofrece una vertiente emotiva y solidaria en la que ambos clubes, a través de sus asociaciones de veteranos, han organizado una recaudación de fondos para ayudar al búlgaro Lubo Penev, exfutbolista de ambos equipos que sufre un cáncer de riñón.

Su carisma y rendimiento generaron un cántico icónico en Mestalla, "¡Lubo, Lubo!", que en estos momentos difíciles para el búlgaro, ha vuelto a resonar con fuerza para enviarle todo el ánimo del mundo.

El exdelantero y exseleccionador e encuentra ingresado en una clínica oncológica de Alemania con un pronóstico "muy grave" frente al que los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico, por lo que la solución pasaría por una costosa operación.

Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia y el propio club decidieron aunar sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención, una propuesta pilotada por el exjugador valencianista Fernando Giner a la que rápidamente se sumó la asociación de veteranos del Atlético -Leyendas rojiblancas- que preside Roberto Solozábal, iniciativa que han respaldado otras Asociaciones de veteranos como las de Celta y SD Compostela, equipos donde militó el búlgaro.

Leyenda che y máximo goleador en el doblete colchonero de 1996 Penev ya sufrió una grave enfermedad en 1994, precisamente en su etapa en el Valencia CF, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el histórico Mundial de Estados Unidos, donde su selección, Bulgaria, logró el cuarto puesto. 00.51 min Así fue el primer gol de Penev con el Valencia CF Llegó a España como jugador del Valencia CF, donde permaneció seis temporadas y marcó más de cien goles, para fichar en 1995 por el Atlético de Madrid, donde logró el doblete en 1996, siendo el máximo goleador del equipo en Liga con 16 tantos. 02.21 min Los tres dobletes de Penev con el Atlético campeón de Liga y Copa de 1996 Procedente del CSKA de Sofía, Luboslav Penev aterrizó de pie en Valencia, equipo donde disputó 199 partidos entre Liga, Copa y UEFA, anotando 85 goles, lo que le permitió dar el salto al Atlético de Madrid, equipo donde marcó 20 tantos en 42 encuentros, siendo el máximo goleador del equipo colchonero que ganó el doblete Liga y Copa en la temporada 1995-1996. Tras su fugaz, pero recordado paso por el equipo colchonero, puso rumbo a Galicia, donde militó dos temporadas en el SD Compostela -73 partidos y 36 goles-, y una en el Celta de Vigo -18 goles en 41 partidos- antes de finalizar su carrera como futbolista en el Lokomotiv Plovdiv búlgaro en 2001.