El Navalcarnero roza la sorpresa ante el Getafe en segunda ronda de la Copa del Rey

La segunda ronda de la Copa del Rey 2025-2026 a punto ha estado este martes de dejar la sorpresa de la jornada en el partido entre el Navalcarnero y Getafe, que ha acabado ganando por 2-3 en la prórroga. Los otros tres equipos de Primera que han jugado han solventado sus compromisos, aunque no sin apuros: RCD Mallorca, CA Osasuna y Deportivo Alavés.

El Navalcarnero pone contra las cuerdas al Getafe El Municipal Mariano González se ha ilusionado con la gesta del Navalcarnero, que al final se quedó en un sueño. Se adelantaron los locales a los seis minutos con un gol de Iker Perera y ocho después amplió la ventaja Jaime Pérez. Pese a la diferencia de categoría, puesto que el 'Naval' juega en Segunda RFEF, se enfrentaban dos equipos del sur de Madrid y el ambiente era de derbi. El Getafe de Pepe Bordalás estuvo toda la primera mitad y buena parte de la segunda por detrás en el marcador. A los 69 minutos recortó distancias con un autogol de Álvaro Calado en una ocasión de Joselu Pérez y no fue hasta el minuto 89 cuando forzó el tiempo extra con otro gol de Mario Martín. El gol de la victoria lo anotó Jorge Montes en el minuto 110 de partido.

El Mallorca sufre, pero gana El RCD Mallorca logró la victoria (2-3) en Los Pajaritos en un partido que se preveía más sencillo para el equipo balear, informa Efe. A los 7 minutos de juego llegó el primer gol del Mallorca de la mano de Javi Llabrés. En el minuto 24 llegaba el segundo del Mallorca que ponía tierra de por medio con un gol de Abdón tras una buena jugada a balón parado del equipo balear. En la reanudación, con 0-2 en el luminoso, y sin cambios en los equipos, el Numancia salía a por todas y sin nada que perder. En el minuto 53, conseguía meter una marcha más y acortar distancias con un gol de Hugo Matos y devolvía la esperanza a los sorianos con un 1-2 a favor del equipo balear. En el minuto 62, Asano conseguía zafarse de parte de la defensa numantina, pero era derribado por Danese forzando un penalti a favor del Mallorca que transformaba Abdón y ponía el 1-3 en el marcador. El Numancia lo seguía intentado y el segundo gol de los rojillos no tardaba en llegar, en el minuto 74, tras una jugada rara que venía de un rechace previo de Cuéllar y que era aprovechado por Danese para hacer el 2-3 y meter a los rojillos de nuevo en el encuentro copero. Los sorianos se animaban y lucharon hasta el último minuto para lograr el empate y forzar la prórroga pero el encuentro no dio para más y el árbitro pitaba el final del encuentro con un 2-3 en el luminoso que le dio el pase al Mallorca. Ficha técnica: 2- Numancia: Miguel Ángel Abad, Marcos Sanchez (Alain García), Oscar De Frutos (Christian Delgado), Néstor Lucas, Hugo Matos (Juancho), Gning, Jonatan González, Carlos Gutierrez, Alberto Gonzalez (Bonilla), Fabrizio Danese y Fermín Ruiz (Alex Gil). 3 - Mallorca: Cuéllar, Mateu Morey, Kumbulla (Domenech), Sahli, Antonio Sánchez, Morlanes (Samu Costa), Pablo Torre (Mascarell), Asano (Valjent), Llabrés, Abdón y David López. Goles: 0-1. Javi Llabrés (min. 7), 0-2. Abdón (min 24), 1-2 Hugo Matos (min 53), 1-3 Abdón (min 62), 2-3 Danese (min. 74).

El Ebro roza la gesta ante Osasuna El CD Ebro estuvo cerca de hacer historia este martes ante Osasuna en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, en un partido de la segunda ronda de la Copa del Rey en el que el equipo que milita en Segunda Federación puso contra las cuerdas al club navarro durante buena parte del encuentro. La escuadra zaragozana estaba dispuesta a dar la campanada ante un rival de Primera, y a punto estuvo de hacerlo; pero el Osasuna supo recomponerse y salió victorioso tras un partido cuyo inicio no fue nada sencillo para los de Alessio Lisci. Ficha técnica: 3 - CD Ebro: Lite; Ángel Rueda (Usher, min.74), Iván Pérez, Espi, Javi Hernández; Prat (Vadilllo, min.91), Muñoz, Requés (Borja Romero, min.91); Charlez, Soeiro (Sergio Escolar, min.74), Daniel Martínez (Kevin Sánchez, min.57). 5 - Osasuna: Aitor; Íñigo Arguibide (Mikel, min.85), Catena, Osambela (Herrando, min.45), Juan Cruz (Abel Bretones, min.82); Pedroarena (Rubén García, min.67), Iker Muñoz, Moi Gómez; Becker, Raúl García, Kike Barja (Víctor Muñoz, min.45). Goles: 1-0, M.45: Soeiro; 1-1, M.49: Raúl García; 1-2, M.78: Raúl García; 2-2, M.80: Marc Prat; 2-3, M.84: Moi Gómez; 2-4, M.88: Becker; 3-4, M.92: Charlez; 3-5, M.97, Víctor Muñoz.

Carlos Vicente y Toni Martínez castigan a un buen Portugalete y clasifican al Alavés Carlos Vicente y Toni Martínez lideraron la victoria del Deportivo Alavés ante el Club Portugalete en el campo de La Florida, por 0-3, que clasificó al conjunto vitoriano para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Vicente abrió el marcador en el minuto 3, fue el jugador más peligroso de su equipo y cedió el 0-3 en el descuento a un Toni Martínez que había provocado el 0-2 con un centro al área que el central Gorka Tapiador remató sobre su propia portería. Ficha técnica: 0 - Portugalete: Ibon González; Gonzalo Alfaro, Ander González, Oier del Cura, Gorka Tapiador (Corres, m.75), Iñaki Recio; Iker Llamazares, Yeray Cuello (Andoni Pérez, m.75): Pedro Belar (Lete, m.66), Gorka Crespo (Iñaki Bilbao, m.82); y Xabi Gómez (Alex Pérez, m.66). 3 - Alavés: Raúl Fernández; Egoitz Muñoz, ProMoussa Diarra, Protesoni, Yusi Enríquez Xanet Olaiz, m.89); Vicente, Guevara (Blanco, m.63), Guridi (Ibáñez, m.63), Aleñá (Izei Hernández, m.84); Toni Martínez y Mariano (Mañas, m.63). Goles: 0-1, m.3: Carlos Vicente. 0-2, m.71: Tapiador, en propia puerta.