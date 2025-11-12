Carlos Alcaraz busca premio doble ante Musetti en las ATP Finals: las 'semis' y el nº1 a final de 2025
- El español necesita ganar un set para alcanzar las semifinales y una victoria que le permita acabar el año como número uno
- En directo: Alcaraz - Musetti, tercer partido de la fase de grupos de las ATP FInals este jueves a las 20:30 horas en RTVE.es
El tenista español Carlos Alcaraz busca este jueves ante el italiano Lorenzo Musetti premio doble en Turín, donde luchará por conseguir la victoria que le asegure la clasificación para las semifinales de las ATP Finals, y de paso, asegurarse finalizar el año como número uno del mundo.
El murciano saltará a la pista del Inalpi Arena conociendo el resultado del encuentro entre el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz, sus rivales en el Grupo Jimmi Connors que lidera el de El Palmar, pero que está totalmente abierto, y donde cualquiera de los cuatro podría clasificarse y quedar eliminado.
Incluso perdiendo podría clasificarse Alcaraz, siempre y cuando De Miñaur gane a Fritz o, si perdiera en tres sets ante Musetti, Fritz hubiera ganado a De Miñaur en dos sets, demasiadas cábalas favorables al ganador este año de Roland Garros y US Open, quien solo quedaría eliminado si cayera en dos sets ante Musetti y Fritz ganara a De Miñaur.
Además, una victoria le aseguraría terminar el año en lo más alto, como número uno del mundo, algo que podría incluso si pierde y llega a semifinales, ronda donde podría cruzarse con el italiano Jannik Sinner, el único que puede pelear el puesto más alto del ránking al español.
Las opciones de Alcaraz para ser primero
Otra de las incógnitas por resolver para Alcaraz es la posición en el grupo en caso de clasificarse, siendo primero si vence a Musetti, si pierde en tres sets ante Musetti y Fritz le gana a De Miñaur en tres mangas, y será segundo si pierde contra Musetti y De Miñaur gana a Fritz, si pierde en tres sets ante Musetti y Fritz gana a De Miñaur en dos.
No lo tendrá fácil el número uno ante un Lorenzo Musetti que logró ante Álex de Miñaur su primera victoria en Turín, tras llegar como outsider al torneo por la renuncia del serbio Novak Djokovic debido a una lesión en el hombro.
En el tercer y definitivo set ante el australiano, el jugador local encarriló el final del partido con 5-3 abajo tras sufrir un break, pero el factor cancha del Inalpi Arena, elemento clave a priori en el choque de este jueves, le sirvió para ganar un partido que se alargó hasta casi las tres horas de duración.
Los enfrentamientos previos entre ambos jugadores son favorables a Carlos Alcaraz, con seis victorias en sus siete duelos previos, tres en este 2025 - Roland Garros, Roma y Montecarlo-, mientras la única victoria del tenista transalpino fue en la final de Hamburgo en 2022, precisamente el año donde el murciano finalizó la temporada como número uno, algo que busca emular en este 2025.