Carlos Alcaraz busca premio doble ante Musetti en las ATP Finals: las 'semis' y el nº1 a final de 2025

El tenista español Carlos Alcaraz busca este jueves ante el italiano Lorenzo Musetti premio doble en Turín, donde luchará por conseguir la victoria que le asegure la clasificación para las semifinales de las ATP Finals, y de paso, asegurarse finalizar el año como número uno del mundo.

El murciano saltará a la pista del Inalpi Arena conociendo el resultado del encuentro entre el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz, sus rivales en el Grupo Jimmi Connors que lidera el de El Palmar, pero que está totalmente abierto, y donde cualquiera de los cuatro podría clasificarse y quedar eliminado.

Incluso perdiendo podría clasificarse Alcaraz, siempre y cuando De Miñaur gane a Fritz o, si perdiera en tres sets ante Musetti, Fritz hubiera ganado a De Miñaur en dos sets, demasiadas cábalas favorables al ganador este año de Roland Garros y US Open, quien solo quedaría eliminado si cayera en dos sets ante Musetti y Fritz ganara a De Miñaur.

Además, una victoria le aseguraría terminar el año en lo más alto, como número uno del mundo, algo que podría incluso si pierde y llega a semifinales, ronda donde podría cruzarse con el italiano Jannik Sinner, el único que puede pelear el puesto más alto del ránking al español.