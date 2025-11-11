Alcaraz acaricia las semifinales de las ATP Finals tras remontar ante el estadounidense Fritz
- El número uno del mundo vence en dos sets (6-7(2), 7-5 y 6-3) tras dos horas y 48 minutos de partido
- El tenista murciano lidera el Grupo Jimmi Connors antes de su partido ante el italiano Lorenzo Musetti
El tenista español Carlos Alcaraz se afianza en el primer puesto del Grupo Jimmi Connors de las ATP Finals tras su victoria este martes ante el estadounidense Taylor Fritz (6-7(2), 7-5 y 6-3), triunfo que le permite acariciar las semifinales, fase que no ha alcanzado aún de forma matemática por la derrota de De Miñaur ante Lorenzo Musetti.
Quinta victoria del murciano en su enfrentamiento particular ante el tenista californiano, la segunda en pista rápida cubierta, que comenzó con un primer set muy disputado, donde la agresividad de ambos permitió dos roturas consecutivas en el ecuador de un primer acto vertiginoso que iba a decidirse por detalles.
La igualdad saltó por los aires superada la hora de encuentro, durante un tie-break donde los errores no forzados condenaron al número 1 ante un Taylor Fritz, menos errático que no perdonó con el servicio y se llevó el primer set con dos saques directos (6-7(2).
Alcaraz, de menos a más
La dinámica del encuentro continuó algunos juegos más, durante un segundo set, donde Carlos Alcaraz mantuvo la iniciativa en el marcador con sus respectivos turnos de saque, en una nueva batalla por igualar el choque, el español, y por cerrar el encuentro, el norteamericano.
Sin los vaivenes de la primera manga, y con ambos jugadores firmes con su servicio, el segundo asalto llegó con igualdad total, con un Fritz, preciso y sutil en sus golpes ante un Alcaraz que mantenía los embates del sexto tenista del mundo a base de concentración y oficio, lo que le permitió aprovechar la única ventana de oportunidad que concedió Fritz para ganar el segundo set (7-5).
Un Alcaraz de menos a más consiguió quebrar de nuevo el saque rival en el quinto juego de la tercera y definitiva manga (4-2), aprovechando la primera de las dos de break de las que dispuso y se disparó en el marcador con su servicio para cerrar el set y el partido.
Batalla táctica y técnica que cayó del lado del tenista español, que se coloca a tan solo una victoria de asegurarse el número 1 del mundo a final de temporada, algo que podría lograr en su partido ante el italiano Lorenzo Musetti