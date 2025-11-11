Alcaraz acaricia las semifinales de las ATP Finals tras remontar ante el estadounidense Fritz

El tenista español Carlos Alcaraz se afianza en el primer puesto del Grupo Jimmi Connors de las ATP Finals tras su victoria este martes ante el estadounidense Taylor Fritz (6-7(2), 7-5 y 6-3), triunfo que le permite acariciar las semifinales, fase que no ha alcanzado aún de forma matemática por la derrota de De Miñaur ante Lorenzo Musetti.

01.29 min Alcaraz - Fritz: resumen del partido de las ATP Finals 2025

Quinta victoria del murciano en su enfrentamiento particular ante el tenista californiano, la segunda en pista rápida cubierta, que comenzó con un primer set muy disputado, donde la agresividad de ambos permitió dos roturas consecutivas en el ecuador de un primer acto vertiginoso que iba a decidirse por detalles.

La igualdad saltó por los aires superada la hora de encuentro, durante un tie-break donde los errores no forzados condenaron al número 1 ante un Taylor Fritz, menos errático que no perdonó con el servicio y se llevó el primer set con dos saques directos (6-7(2).