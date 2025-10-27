Betis - Atlético de Madrid, en directo el partido de la décima jornada de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre el Real Betis y el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports. El encuentro, que se disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla este lunes a las 21:00 horas, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo Betis vs Atlético de Madrid | La Liga

Betis y Atlético de Madrid llegan igualados con 16 puntos a este partido y con un mismo objetivo que es la cuarta plaza. La victoria del Espanyol este sábado ante el Elche dio a los 'pericos' la codiciada posición, que da acceso a la Champions League, a la espera de lo que hagan los encargados de cerrar la jornada 10. Verdiblancos y colchoneros están a dos puntos, los segundos por delante por diferencia de goles, por lo que la victoria le dará esa plaza al ganador, mientras que un empate mantiene a los catalanes cuartos al menos una jornada más. La igualdad alcanza incluso a la racha de los dos conjuntos en los últimos cinco partidos: dos empates y tres victorias.

El balance general entre ambos favorece a los atléticos con 72 victorias por 33 de los béticos en todas las competiciones, pero en liga con los de Manuel Pellegrini como locales la balanza se ve nivelada con 23 victorias para cada equipo y 11 empates. La llegada del Cholo Simeone al banquillo del Atlético ha sido determinante para equilibrar ese balance, que era favorable a los sevillanos, puesto que desde la misma han sido siete las victorias de los rojiblancos, cuatro empates y sólo dos de los béticos en 13 encuentros. Esas dos victorias locales fueron por la mínima, la primera en la temporada 2018-2019 y la más reciente en la pasada temporada, ya con Pellegrini en el banquillo verdiblanco.