Luis Enrique vuelve con el PSG a Barcelona y la intención de quitarle la varita a Pedri 'Potter'
- El técnico del campeón de Europa elogia al centrocampista canario, al que bautizó como 'Harry Potter'
- En directo: FC Barcelona - PSG, jornada 2 de Champions este miércoles a las 21:00 horas en RTVE.es
Contento de regresar a Barcelona de nuevo, Luis Enrique Martínez regresa a la que fue su casa en su tercera temporada al frente del PSG, en esta ocasión como campeón de Europa, para medirse en la segunda jornada de la Champions League al equipo de su vida, del que espera que Pedri, al que apodó 'Harry Potter' no pueda sacar su magia.
"Espero que Pedri, al que bauticé como 'Harry Potter' no traiga la varita, vamos a intentar hacer todo lo posible para que participe lo menos posible", analizó el asturiano, quien señala como pócima para superar al rival, la "potente motivación" ante "un equipo muy bueno con y sin balón", que cuenta con jugadores de la calidad de "Frenkie de Jong, Cubarsí o Lamine".
El líder del conjunto parisino señala "la batalla por controlar el balón" como la clave del partido y subrayó que "para ganar a este Barça hay que hacer una muy buena actuación "no solo en lo futbolístico sino en lo emocional".
Un PSG con bajas y serias dudas en el once
Consciente de las numerosas bajas con las que acude su equipo al Lluís Companys de Montjuic -Dembélé, Marquinhos, Doué y Kvaratskhelia- y las dudas de Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves, el entrenador del PSG cree que el encuentro es importante, pero "no determinante", por lo que no arriesgará a la hora de confeccionar la alineación.
En cualquier caso, puntualizó que "no importa quién juegue mañana", ya que preparará el partido "de la mejor manera posible" para intentar sumar los tres puntos.
Regresa Luis Enrique a Barcelona -"es mi casa", recordó- un año y medio después del 1-4 que endosó al equipo por aquel entonces entrenado por Xavi Hernández en los cuartos de final de la máxima competición europea.
"Este es el lugar en el que he hecho la mayor parte de mi carrera como jugador y entrenador. Y es especial. Montjuic no es el Camp Nou, pero es un estadio muy bonito y tengo recuerdos muy bonitos como la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92", zanjó.
Luis Enrique alabó al equipo de Hansi Flick porque conecta con "la idea futbolística que hay en el Barça", destacando la labor del germano, al que calificó como un "entrenador de altísimo nivel, que no especula", y añadió que, como socio y aficionado del Barça, ve todos sus partidos y es un equipo que le divierte.