Luis Enrique vuelve con el PSG a Barcelona y la intención de quitarle la varita a Pedri 'Potter'

Contento de regresar a Barcelona de nuevo, Luis Enrique Martínez regresa a la que fue su casa en su tercera temporada al frente del PSG, en esta ocasión como campeón de Europa, para medirse en la segunda jornada de la Champions League al equipo de su vida, del que espera que Pedri, al que apodó 'Harry Potter' no pueda sacar su magia.

"Espero que Pedri, al que bauticé como 'Harry Potter' no traiga la varita, vamos a intentar hacer todo lo posible para que participe lo menos posible", analizó el asturiano, quien señala como pócima para superar al rival, la "potente motivación" ante "un equipo muy bueno con y sin balón", que cuenta con jugadores de la calidad de "Frenkie de Jong, Cubarsí o Lamine".

El líder del conjunto parisino señala "la batalla por controlar el balón" como la clave del partido y subrayó que "para ganar a este Barça hay que hacer una muy buena actuación "no solo en lo futbolístico sino en lo emocional".