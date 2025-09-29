Cuatro medallas en el Mundial de Ruanda para ilusionar al ciclismo español

Cuatro medallas: un oro, una plata y dos bronces. Es el preciado botín que España se lleva de los Mundiales de ciclismo de Ruanda, un éxito rotundo en el que brilló con luz propia la categoría femenina, que acaparó todas las medallas, y las categorías inferiores, con la júnior Paula Ostiz como más destacada.

España vuelve a casa con los metales de la navarra Paula Ostiz en las dos carreras júnior, oro en línea y plata en contrarreloj, y los bronces de Mavi García y Paula Blasi en las otras dos carreras femeninas en línea, Mavi en elite y Blasi en sub-23.

Esos cuatro medallas colocaron a España cuarta en el medallero de los campeonatos, empatada con Bélgica y Suiza (también 1-1-2), y solo por detrás de Países Bajos (2-1-1), Gran Bretaña (2-0-0) y Francia (1-2-1), todas con cuatro preseas.

Las medallas en categorías inferiores ilusionan con un futuro prometedor, en contraste con la medalla de Mavi García, que ha vivido la mejor temporada de su carrera a sus 41 años de edad.