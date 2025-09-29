Cuatro medallas en el Mundial de Ruanda para ilusionar al ciclismo español
- España cierra los Mundiales de ciclismo con cuatro metales, todos en categoría femenina y tres en júnior y sub-23
- Juan Ayuso fue protagonista en la prueba elite masculina, pero acabó en octava posición
Cuatro medallas: un oro, una plata y dos bronces. Es el preciado botín que España se lleva de los Mundiales de ciclismo de Ruanda, un éxito rotundo en el que brilló con luz propia la categoría femenina, que acaparó todas las medallas, y las categorías inferiores, con la júnior Paula Ostiz como más destacada.
España vuelve a casa con los metales de la navarra Paula Ostiz en las dos carreras júnior, oro en línea y plata en contrarreloj, y los bronces de Mavi García y Paula Blasi en las otras dos carreras femeninas en línea, Mavi en elite y Blasi en sub-23.
Esos cuatro medallas colocaron a España cuarta en el medallero de los campeonatos, empatada con Bélgica y Suiza (también 1-1-2), y solo por detrás de Países Bajos (2-1-1), Gran Bretaña (2-0-0) y Francia (1-2-1), todas con cuatro preseas.
Las medallas en categorías inferiores ilusionan con un futuro prometedor, en contraste con la medalla de Mavi García, que ha vivido la mejor temporada de su carrera a sus 41 años de edad.
Del cuarto puesto de Héctor Álvarez a la caída de Benjamín Noval
La presencia de España en los podios refrendó el carácter competitivo de los nuestros, que estuvieron en la pelea por sumar nuevas medallas y fueron protagonistas, como Juan Ayuso este domingo en la prueba elite masculina, en la que acabó octavo después de aguantar el primer tirón del campeón Pogacar.
A las puertas de la medalla se quedó Héctor Álvarez en la prueba en ruta masculina sub-23. Fue cuarto tras un carrerón del combinado español, con Pau Martí sexto y Adriá Pericas noveno. Más doloroso todavía fue el desenlace de la carrera de Benjamín Noval, que optaba al oro cuando se fue al suelo en la prueba júnior masculina.
También Top 10, décima, fue Mireia Benito en elite CRI y cerca de esas posiciones finalizaron varios de los seleccionados, que completaron una de las actuaciones más destacadas, probablemente la que más en global, de España en unos Mundiales.
Iván Romeo, 11º en la CRI elite, y la júnior Alejandra Neira (12ª en línea ayudando a Ostiz y 17ª CRI) también compitieron, si bien el hasta esta semana campeón del mundo CRI sub-23 no ha tenido las sensaciones y la salud que hubiese querido.
También fue bueno el sexto puesto en la carrera de relevos mixtos, aunque el número de selecciones competitivas que tomaron la salida fue reducido.