El Athletic recibe el OK para inscribir a Laporte diez días después del cierre del mercado

El Athletic Club ha informado de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha dado su visto bueno para finalizar el fichaje de Aymeric Laporte, que no pudo completarse hace diez días dentro del plazo ordinario del mercado por defectos de forma.

"La FIFA ha autorizado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de su homóloga de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI)" de Aymeric Laporte, ha explicado el club bilbaíno en un breve comunicado este jueves. "Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción" del jugador, concluye la entidad, sin más detalles de la operación con el Al-Nassr saudí.

El pasado 3 de septiembre el Athletic informó de que la FIFA había denegado una primera solicitud de la RFEF para obtener el transfer internacional del futbolista fuera del plazo. Entonces, la entidad bilbaína explicaba que antes del cierre de mercado de verano, el Athletic, el Al-Nassr y Laporte "acordaron la transferencia" del defensa internacional al club vasco "sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones".

"El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", aseguraban entonces.

Ahora, Ernesto Valverde podrá volver a contar con Laporte para la zaga del equipo después de que lo dirigiera durante varias temporadas en la primera etapa con los Leones del jugador de origen francés, que tras cinco temporadas y media en la Premier League inglesa con el Manchester City y dos en Arabia Saudí, ahora regresa a la Liga española con 31 años.