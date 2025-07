Paret Peintre gana en la mítica cima del Mont Ventoux; Pogacar no muestra síntomas de debilidad

El francés Valentine Paret Peintre ha inscrito su nombre en la historia del Tour de Francia al coronar en primer lugar una de las cimas más legendarias, el Mont Ventoux. Mucha culpa del éxito se ha sustentado en el duelo estéril entre Tadej Pogacar (UAE) y Jonas Vingegaard (Visma). El danés lo probó, pero no encontró debilidad en el portador del amarillo.

Más líder antes de llegar a los Alpes, el esloveno sigue rompiendo récords. Ha materializado la ascensión más rápida al gigante de la Provenza. Sus 54'41'' mejoran la marca de 55'51'' que poseía el español Iban Mayo desde su cronoescalada del Dauphiné 2004.

Fuga numerosa y con mucho galgo

La primera victoria francesa en esta 112ª edición del Tour ha llegado después de la composición de una fuga con muchos y muy buenos corredores. Nombres como Healey, Buitrago, Woods, Arensman o Alaphilippe daban lustre a una escapada en la que el ciclismo español estaba representado por Enric Mas, Marc Soler, Raúl García Pierna y Álex Aramburu.

Sus diferencias con el pelotón fueron relativamente fáciles de ampliar, ya que la etapa era una clara jornada monopuerto. UAE filtró a dos corredores en la escapada con el único objetivo de desentenderse de la persecución, tarea para el Visma.

03.06 min Así fue el ataque de Enric Mas con el que buscó la victoria en el Tour 2025 camino de Mont Ventoux

La selección en la escapada se produjo gracias a los hombres del Tudor, tan solo cinco. De entre ellos, Enric Más era el más fuerte. Así lo demostró el mallorquín cuando se fue en solitario a 14 kilómetros para la meta.

Restaba lo peor aún, la zona del bosque antes del chalet Renard y el territorio lunar azotado por el viento, hoy menos intenso que en otras ocasiones. El líder del equipo telefónico fue abriendo hueco metro a metro. Su ventaja llegó a superar el minuto y se soñó con su victoria para suceder a Juanma Gárate y convertirse en el cuarto español en coronar el primero el Ventoux.

"Lo he intentado desde abajo, pero estaba vacío a falta de cinco kilómetros. Me la tenía que jugar así, tenía que intentarlo desde lejos, saliendo en la fuga de la fuga. Estamos contentos, no se ha podido ganar, pero se ha dado todo. Tenemos cinco oportunidades más para ir a por ellas", aseguró el corredor del Movistar