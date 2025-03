Un rayo de esperanza para Fernando Alonso en una temporada que pinta mediocre: ¿Y si 'la 33' llega este año?

Fernando Alonso sigue estando en terreno desconocido para esta temporada con Aston Martin. Los primeros tests no auguran nada bueno y resignan al español al realismo: los podios y las victorias no serán una opción fácil esta temporada... A no ser que se desate el caos.

El asturiano saldrá desde la posición número 12 en la salida después de dañar el coche en la Q2 y no poder clasificarse para la Q3. Las ilusiones se centran en que el coche no fue tan lento como muchos sospechaban. Los recuerdos de Europa 2007, Corea 2010 y Malasia 2012 reaparecen en la mente de los 'alonsistas', después del parte meteorológico para Melbourne.

Hasta un 70% de posibilidades de lluvia para el estreno de la temporada de F1 donde, además, Alonso fue campeón del Gran Premio de Australia en 2006 (Renault) y estuvo en el reciente podio en 2023 con Aston Martin. El 'soufflé' puede volver a subir, pero discretamente.

Resignados al realismo Siendo realistas, las posibilidades de Aston Martin siguen siendo bajas para el resto de la temporada, relegándole previsiblemente al quinto puesto de la parrilla, por detrás de escuderías como McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Un paso atrás en condiciones normales y que serán las que marquen el devenir de la temporada, aunque la llegada de Adrian Newey a Aston Martin renueven ilusiones de cara al futuro. El comienzo aún puede ser esperanzador para un Fernando Alonso en la búsqueda incansable de 'la 33' y con la vista puesta en 2026. Sólo la locura parece que le puede llevar a los podios. En el Gran Premio de Europa 2007, con Alonso en McLaren, el caos se apoderó de la carrera donde el español tiró de pericia para ganar una carrera clave con un gran adelantamiento a Felipe Massa. En Corea 2010, sobrevivió al naufragio con su Ferrari en un circuito de Yeongam totalmente anegado por las lluvias de todo el fin de semana. Sin Vettel, Webber y Rosberg, Alonso se hizo fuerte hasta convertirse en el primer ganador del GP de Corea. La más épica, en Malasia 2012. Alonso pescó en el río revuelto que fue Sepang, con una lluvia que fue su salvación porque Sergio Pérez, su rival, cometió un error al final de la carrera que le dio la victoria de la estabilización. Si llueve en Melbourne todo puede pasar. Alonso impone su dominio bajo la lluvia de Malasia y se coloca líder M.J. CALEYA