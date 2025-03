El pulso por la Liga pasa por el doble derbi madrileño del Bernabéu y el Coliseum

El pulso por la cabeza de la Liga avanza este fin de semana con un doble derbi madrileño entre Real Madrid y Rayo en el Bernabéu, y Getafe y Atlético en el Coliseum, en una jornada donde blancos y rojiblancos no pueden tropezar en la jornada 27 antes de su crucial duelo de octavos de la Champions League el próximo miércoles en el Metropolitano.

Tras la suspensión del partido del sábado entre FC Barcelona y CA Osasuna, los pupilos de Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone no pueden permitirse un tropiezo si no quieren ver alejarse sus opciones de luchar por el campeonato, en un mes de marzo clave para ambos equipos. Con opciones en Liga, Copa y Champions y el segundo capítulo del derbi de Champions en el horizonte más cercano, el Atlético no pierde de vista el duelo liguero ante el Barça en su feudo el próximo fin de semana.

Enfrente, Rayo y Getafe no lo pondrán nada sencillo, donde los de Vallecas buscarán alargar la racha de tres encuentros consecutivos sin perder ante los blancos, las dos últimas con Íñigo Pérez en el banquillo 'bucanero' tras sendos empates; mientras, los azulones querrán revertir la dinámica negativa de derrotas ante los colchoneros, la última de ellas en los cuartos de final de Copa del Rey donde cayeron goleados (5-0).

De lograr salir ileso del coliseo blanco, el técnico se convertirá en el primer técnico del Rayo en haber puntuado en sus tres primeros encuentros ante el Madrid. Para ello, y con el objetivo, entre otros, de recuperar el gol perdido, el navarro tan solo dispone de los delanteros Sergi Guardiola y Etienne Eto’o tras las bajas de Camello, Raúl de Tomás y Randy Nteka.

Pérez tendrá que recomponer también la línea medular al no poder contar con los sancionados Isi Palazón y De Frutos, mientras en defensa no estará Abdul Mumin, contratiempos en el objetivo de sumar y romper la racha de un punto de los úlitmos nueve posibles.

Por su parte, Carlo Ancelotti deberá dosificar a una plantilla muy exigida tras el apretado calendario de este mes de marzo con la vista puesta en el derbi de Champions ante el Atlético en la vuelta de octavos de final, donde Fede Valverde se antoja una pieza clave, por lo que el italiano deberá encontrar el equilibrio entre darle ritmo competitivo o reservar sus energías.

Sí contará el de Reggiolo con Jude Bellingham, una vez cumplidos los dos encuentros por sanción del inglés, que fue el autor del segundo gol ante el Rayo en el encuentro de la primera vuelta que finalizó con empate (3-3) después de la remontada de los blancos tras encajar un 2-0 y el posterior tanto de Palazón que puso las tablas definitivas.