Simeone elogia al Athletic antes del duelo de Liga y destaca el "compromiso" de Correa con el Atlético

El entrenador del Atlético Diego Simeone ha elogiado a Ernesto Valverde, técnico del Athletic, en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga que enfrenta a ambos este sábado en el Metropolitano, destacando su "tranquilidad para transmitir y dar confianza a sus equipos como ha demostrado en los equipos donde ha estado".

Asimismo, ha deseado que el equipo vasco pueda jugar la final de la Europa League en su estadio de San Mamés: "se lo merece por su gran temporada tanto en Liga como en Europa, y sería algo muy bonito para el fútbol español".

Otro de los protagonistas de las respuestas del argentino ha sido su compatriota Ángel Correa, el sexto futbolista atlético con más partidos, del que destacó su "compromiso y corazón" con el club, y le ha clasificado como jugador "importantísimo" dejando claro que es muy "difícil" convivir con la situación de "no jugar de inicio", algo que el delantero viene aceptando desde hace una década.

No dejó el técnico escapar la oportunidad de poner de manifiesto la importancia de Antoine Griezmann, un jugador "diferencial" capaz de añadir un "plus" al equipo, y confía en que su foco está puesto en el duelo ante el Athletic, un encuentro importante para el devenir de la lucha por el título, que Simeone no se aventuró a calibrar si será clave para determinar si los candidatos serán tres o cuatro en función del resultado.