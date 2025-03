Ancelotti: “Los insultos a Asencio no tienen que pasar”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha defendido a su futbolista Raúl Asencio, tras haber recibido cánticos de “Asencio, muérete” en el encuentro de Copa del Rey contra la Real Sociedad, algo en lo que insistió “no tienen que pasar”, a la vez que aseguró que “no” piensa en no alinearle fuera del Santiago Bernabéu por si estos se repiten.

“Lo pongo de titular cuando quiero. No pienso que si pasa no lo meto como titular. Los insultos no tienen que pasar”, comentó en la rueda de prensa previa a la visita liguera al Real Betis. “El jugador está bien. Estaba afectado pero era bastante normal por lo que pasó. Pero han pasado los días y está listo para jugar. Pasó algo que no tiene que pasar, se aplicó bien el protocolo y, si pasa otra vez, que apliquen el protocolo como lo aplicó muy bien el árbitro el otro día”, valoró.

Además, en el plano deportivo, el técnico explicó cómo le ve de cara a futuros partidos en la demarcación de lateral derecho. “Es un lateral derecho derecho de distintas características de Lucas y Valverde. Teniendo en cuenta que si tienes un extremo abierto no necesitmaos un lateral que empuje mucho y aniel defensivo es muy bueno”,