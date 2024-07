Eurocopa 2024 hoy en directo los partidos, equipos y España: Deschamps elogia a España: "Para mí España ha hecho el mejor papel"

En clave española, Thiago Alcántara, internacional con la Selección española absoluta en 46 ocasiones ha anunciado en sus redes sociales su retirada oficial del fútbol profesional.

“I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L“