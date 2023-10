Marc Márquez no correrá con Honda el próximo Mundial deMotoGP. El piloto de Cervera y su equipo han puesto fin a una realación de 11 años "de mutuo acuerdo" según ha desvelado el propio equipo este miércoles.

"Honda Racing Corporation y Marc Márquez han decidido de mutuo acuerdo poner fin anticipadamente a su contrato de cuatro años al término de la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de MotoGP", señala el equipo en un escueto comunicado.

“Honda Racing Corporation and Marc Marquez to end collaboration early by mutual agreementhttps://t.co/odnGI9X41o“